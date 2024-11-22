Сегодня исполняется 67 лет генеральному директору телеканала СТС, заместителю генерального директора «Национальной Медиа Группы» Александру Акопову

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Акопов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет писатель Александр Цыпкин:

— От всей души хочу поздравить моего друга и старшего товарища Александра Завеновича Акопова с днем рождения. При такой монументальной и общепризнанной роли в индустрии кино и телевидения он сохранил в себе какую-то неповторимую простоту и человечность в личном общении, а также креативность, революционность, свежесть взгляда и стремление к постоянному поиску с точки зрения профессионального развития. Удивительный дар — сочетать молодость души и зрелость разума. Короче, всем нам повезло, что Александр Завенович с нами и делится всем, чем его наградили свыше. А свыше не пожалели наград.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»