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Коммерсантъ FM
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Вологодский губернатор об увольнении чиновников: они мыслили по-старому

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в интервью «Ъ» прокомментировал массовую отставку региональных чиновников. После его прихода на должность врио главы региона в октябре 2023 года должностей лишились спикер заксобрания Андрей Луценко, мэр Вологды Сергей Воропанов, замглавы региона Татьяна Голыгина, несколько муниципальных глав и другие.

Георгий Филимонов

Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Не соответствовали нашим критериям: мыслили, работали по-старому, в старой системе координат, умиротворенно. При этом добрая половина правительства Вологодской области сейчас сформирована из представителей предыдущей команды… Ничего личного. Никакой предвзятости. Только KPI, сухая оценка, прагматика»,— сказал Георгий Филимонов.

С мнением о том, что его кадровая политика — резкая, губернатор Вологодской области не согласился. Свои решения он назвал прагматичными.

Георгий Филимонов стал врио главы региона в октябре 2023 года. Официально в должность губернатора он вступил 26 сентября 2024 года. После выборов он решил не продлевать мандат сенатору Олегу Кувшинникову. Господин Филимонов объяснил, что области в Совфеде нужен «эффективный человек, лоббист региональных интересов». По его словам, нынешний сенатор Евгений Богомазов максимально отвечает этим критериям.

Полную версию интервью губернатора читайте здесь.

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