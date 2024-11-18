Театральная трагедия
«Ъ-СПб» вспоминает творческий путь Владимира Шклярова
В ночь на 16 ноября в Петербурге на Васильевском острове погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров, что стало шоком для многих любителей балета. Ему было всего 39 лет. По предварительным данным следствия, его смерть не носит криминальный характер. В Мариинском театре заявили, что танцовщик погиб за два дня до сложной операции. До этого времени артист принимал сильные обезболивающие препараты. Жизнь на сцене Владимира Шклярова — в фотогалерее «Ъ-СПб».
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