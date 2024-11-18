Театральная трагедия

В ночь на 16 ноября в Петербурге на Васильевском острове погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров, что стало шоком для многих любителей балета. Ему было всего 39 лет. По предварительным данным следствия, его смерть не носит криминальный характер. В Мариинском театре заявили, что танцовщик погиб за два дня до сложной операции. До этого времени артист принимал сильные обезболивающие препараты. Жизнь на сцене Владимира Шклярова — в фотогалерее «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Танцор Владимир Шкляров на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 1996 год. Учащиеся Академии русского балета имени А. Я. Вагановой на праздновании дня рождения балерины Инны Зубковской (1923–2001). Будущий премьер Мариинского театра Владимир Шкляров — в центре Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2006 год. Солисты балета Наталья Сологуб и Владимир Шкляров в балете «Щелкунчик» Петра Чайковского на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский / купить фото 2007 год. VII Международный фестиваль балета «Мариинский». Премьера балета «Пробуждение Флоры». Солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров на сцене Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2009 год. Солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров на Пятнадцатой ежегодной церемонии вручения приза журнала «Балет» «Душа танца» 2008 года в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Владимир Шкляров стал лауреатом приза «Восходящая звезда» Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото 2010 год. Гала-концерт IX Международного фестиваля балета Dance Open на сцене БКЗ «Октябрьский». Па де де из балета «Дон Кихот» исполняют Виктория Терешкина и Владимир Шкляров Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2010 год. Солист балета Владимир Шкляров на IX Международном фестивале балета Dance Open Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2014 год. Владимир Шкляров в балете «Баядерка» на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2011 год. XI Международный фестиваль балета «Мариинский». Роберта Маркез и Владимир Шкляров в балете «Баядерка» на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2011 год. Владимир Шкляров в балете «Баядерка» на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2011 год. Владимир Шкляров после балета «Баядерка» на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2011 год. Гала-концерт звезд мирового балета в рамках XI Международного фестиваля балета «Мариинский». На сцене Виктория Терёшкина и Владимир Шкляров Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2011 год. Балет Мариинского театра «Ромео и Джульетта». На сцене Мария Ширинкина и Владимир Шкляров Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2010 год. Гала-концерт IX Международного фестиваля балета Dance Open. Владимир Шкляров на сцене Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2011 год. Балет Мариинского театра «Ромео и Джульетта». На сцене Владимир Шкляров Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2010 год. Балет Мариинского театра «Легенда о любви». Владимир Шкляров на сцене Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2014 год. Гала-концерт, посвященный Нинель Кургапкиной. Виктория Терешкина и Владимир Шкляров — «Дон Кихот» Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Владимир Шкляров и Виктория Терешкина в балете «Баядерка» Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2014 год. Владимир Шкляров в балете «Баядерка» Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2010-е годы. Мария Хорева, Владимир Шкляров и педагог-репетитор Мариинского театра Эльвира Тарасова Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2020 год. Творческий вечер Владимира Шклярова в Мариинском театре Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2020 год. Творческий вечер Владимира Шклярова в Мариинском театре Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2023 год. Премьера спектакля «Алла Сигалова. Не только балет». Владимир Шкляров во время спектакля Фото: Коммерсантъ / Андрей Степанов / купить фото 2023 год. Хореограф Алла Сигалова и премьер Мариинского театра Владимир Шкляров во время спектакля «Алла Сигалова. Не только балет» Фото: Коммерсантъ / Андрей Степанов / купить фото 2023 год. Творческий вечер премьера балета Мариинского театра Владимира Шклярова на сцене Кремлевского дворца. Владимир Шкляров и прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина в балете «Шахеразада» Фото: Коммерсантъ / Андрей Степанов / купить фото Февраль 2024 года. Елизавета Кокорева и Владимир Шкляров во время выступления на юбилейном вечере народной артистки России Илзе Лиепы Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Премьер Владимир Шкляров в своей гримуборной после выступления Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2012 год. Владимир Шкляров в балете «Юноша и Cмерть» Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Владимир Шкляров на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Следующая фотография 1 / 29 Танцор Владимир Шкляров на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 1996 год. Учащиеся Академии русского балета имени А. Я. Вагановой на праздновании дня рождения балерины Инны Зубковской (1923–2001). Будущий премьер Мариинского театра Владимир Шкляров — в центре Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2006 год. Солисты балета Наталья Сологуб и Владимир Шкляров в балете «Щелкунчик» Петра Чайковского на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский / купить фото 2007 год. VII Международный фестиваль балета «Мариинский». Премьера балета «Пробуждение Флоры». Солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров на сцене Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2009 год. Солист балета Мариинского театра Владимир Шкляров на Пятнадцатой ежегодной церемонии вручения приза журнала «Балет» «Душа танца» 2008 года в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Владимир Шкляров стал лауреатом приза «Восходящая звезда» Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото 2010 год. Гала-концерт IX Международного фестиваля балета Dance Open на сцене БКЗ «Октябрьский». Па де де из балета «Дон Кихот» исполняют Виктория Терешкина и Владимир Шкляров Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2010 год. Солист балета Владимир Шкляров на IX Международном фестивале балета Dance Open Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2014 год. Владимир Шкляров в балете «Баядерка» на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2011 год. XI Международный фестиваль балета «Мариинский». Роберта Маркез и Владимир Шкляров в балете «Баядерка» на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2011 год. Владимир Шкляров в балете «Баядерка» на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2011 год. Владимир Шкляров после балета «Баядерка» на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2011 год. Гала-концерт звезд мирового балета в рамках XI Международного фестиваля балета «Мариинский». На сцене Виктория Терёшкина и Владимир Шкляров Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2011 год. Балет Мариинского театра «Ромео и Джульетта». На сцене Мария Ширинкина и Владимир Шкляров Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2010 год. Гала-концерт IX Международного фестиваля балета Dance Open. Владимир Шкляров на сцене Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2011 год. Балет Мариинского театра «Ромео и Джульетта». На сцене Владимир Шкляров Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2010 год. Балет Мариинского театра «Легенда о любви». Владимир Шкляров на сцене Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2014 год. Гала-концерт, посвященный Нинель Кургапкиной. Виктория Терешкина и Владимир Шкляров — «Дон Кихот» Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Владимир Шкляров и Виктория Терешкина в балете «Баядерка» Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2014 год. Владимир Шкляров в балете «Баядерка» Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2010-е годы. Мария Хорева, Владимир Шкляров и педагог-репетитор Мариинского театра Эльвира Тарасова Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2020 год. Творческий вечер Владимира Шклярова в Мариинском театре Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2020 год. Творческий вечер Владимира Шклярова в Мариинском театре Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2023 год. Премьера спектакля «Алла Сигалова. Не только балет». Владимир Шкляров во время спектакля Фото: Коммерсантъ / Андрей Степанов / купить фото 2023 год. Хореограф Алла Сигалова и премьер Мариинского театра Владимир Шкляров во время спектакля «Алла Сигалова. Не только балет» Фото: Коммерсантъ / Андрей Степанов / купить фото 2023 год. Творческий вечер премьера балета Мариинского театра Владимира Шклярова на сцене Кремлевского дворца. Владимир Шкляров и прима-балерина Мариинского театра Виктория Терешкина в балете «Шахеразада» Фото: Коммерсантъ / Андрей Степанов / купить фото Февраль 2024 года. Елизавета Кокорева и Владимир Шкляров во время выступления на юбилейном вечере народной артистки России Илзе Лиепы Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Премьер Владимир Шкляров в своей гримуборной после выступления Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский 2012 год. Владимир Шкляров в балете «Юноша и Cмерть» Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский Владимир Шкляров на сцене Мариинского театра Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский