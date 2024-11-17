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В Красноуральске суд арестовал мужчину, который выстрелил в двух подростков

Красноуральский городской суд отправил в СИЗО до 14 января Вячеслава Кожевникова, который выстрелил из дробовика в двух подростков 13 и 14 лет. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Арестованный признал вину частично, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Вячеслав Кожевников

Вячеслав Кожевников

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Вячеслав Кожевников

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

По версии следствия, у 53- летнего жителя Красноуральска возник конфликт с подростками. Находясь на территории частного дома, он выстрелил в них из личной неприязни.

По данным telegram-канала UralMash, врачи извлекли 12 шариков дроби из пострадавшего школьника. По словам местных жителей, перед инцидентом подростки сожгли его собаку, кидали снежки и камни в окна дома обвиняемого.

Виталий Красиков

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