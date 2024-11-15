Mash: в Красноуральске врачи извлекли из раненого школьника 12 шариков дроби

В Красноуральске (Свердловская область) врачи извлекли 12 шариков дроби из школьника, в которого выстрелил 53-летний местный житель. Потерпевшему сделали две операции, сообщил telegram-канал UralMash со ссылкой на отца подростка.

Напомним, вечером 14 ноября на ул. Маяковского мужчина выстрелил в двух подростков 13 и 14 лет. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

«Стрелок прицельно бил по сыну — тот упал. На помощь бросился друг и получил дробью в глаз»,— передает telegram-канал слова отца одного из потерпевших. По словам местных жителей, до этого подростки кидали снежки и камни в окна дома 53-летнего мужчины.

Виталий Красиков