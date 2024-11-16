Володин запустил опрос об ограничении приема детей мигрантов в школы без знания языка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос среди подписчиков своего Telegram-канала перед внесением законопроекта о запрете зачисления детей мигрантов в российские школы без знания русского языка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин спросил подписчиков, нужно ли проводить предварительное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов перед зачислением в школу. В опросе участники могут выбрать один из трех вариантов ответа: «поддерживаю», «не поддерживаю» или «все равно».

По данным на 10:00 мск, в опросе поучаствовали более 57,3 тыс. человек. Предложение поддержали 96% участников опроса. 2% высказались против запрета ограничивать зачисление детей в школы без знания языка. Еще 2% выбрали вариант «все равно».

Ранее вице-спикер Госдумы и глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая сообщила, что законопроект будет готов к внесению в нижнюю палату парламента на неделе с 18 по 24 ноября.