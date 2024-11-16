В Нягани школьников 5-11 классов отправили на дистант до 24 ноября

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) школьники с 5 по 11 классы будут обучаться дистанционно до 24 ноября из-за распространения острых вирусных инфекций. Как сообщил глава города Иван Ямашев, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость увеличилась на 29,5%. Для школьников 1-4 классов обучение останется очным из-за отсутствия перемещения по классам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В структуре заболевших на детское население приходится 82,8%, на взрослое 17,1%. В Няганской окружной больнице проходят лечение 8 человек с коронавирусной инфекцией, из них один ребенок»,— сказал господин Ямашев. Он добавил, что на карантин по ОРВИ отправлены два класса в двух школах и две группы в двух детских садах, по пневонии — шесть классов трех школ и три группы двух детских садов.

Напомним, в октябре учащихся из десятков школ ХМАО перевели на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ. Так, с 21 по 27 октября отправили учиться из дома учеников 49 классов 27 школ в 11 муниципалитетах.

Виталий Красиков