В ХМАО учеников из десятков школ перевели на дистант из-за заболеваемости ОРВИ

Учащихся из десятков школ Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на прошлой неделе перевели на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, с 21 по 27 октября отправили учиться из дома учеников 49 классов 27 школ в 11 муниципалитетах, в шести — 21 школу, в двух — четыре группы в двух колледжах, одну школу-интернат, также разобщена 31 группа в 25 детских садах в 10 муниципальных образованиях.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от 0 до 2 лет и составила 400,44 случая на 10 тыс. населения. Всего в ХМАО на прошлой неделе зарегистрировано 99,2 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 5,3%.

Ранее в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) всех школьников отправили на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ. С 7 по 13 октября в Югре было зарегистрировано 104,4 случая ОРВИ на 10 тыс. населения.

Ирина Пичурина