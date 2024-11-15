ЦБ с 1 января временно отменит ограничение ПСК по кредитным картам

Совет директоров Банка России решил с 1 января 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам. Ранее ЦБ решил с 10 октября по 31 марта 2025 года не ограничивать для банков ПСК по ипотечным кредитам на покупку жилья или земельного участка.

«Банк России вводит мораторий в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на ПСК, в том числе рыночных ставок, если ценообразование кредитных продуктов подстраивается с лагом»,— сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ пояснили, что среднерыночное значение ПСК в третьем квартале текущего года оказалось заниженным. Регулятор направил в банки предписания о необходимости оперативно устранить нарушения и перейти на корректную методику расчета ПСК.

Граждане все чаще оставляют доступные им средства на полученных кредитных картах без движения, только за сентябрь из оборота банков таким образом могли быть исключены примерно 75 млрд руб., в годовом выражении сумма достигает 1 трлн руб. По данным ОКБ, примерно 30% кредитных карт, которые выдают банки, не активируется клиентами в перспективе трех месяцев.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Под лежачий пластик кредит не течет».