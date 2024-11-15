Лоты со съемок фильма «Водитель-олигарх» на благотворительной акции

Драгоценное колье Dzhanelli и вечернее платье от бренда YVON — два лота, в которых актриса Ольга Погодина появилась в фильме «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным. Оба лота выставлены на продажу в московской галерее Stargift. Все вырученные средства пойдут в фонд «Академия жизни», который направлен на поддержку и помощь в адаптации подопечных детских домов. Колье из аметистов, лазурита и африканского малахита украшено каплями из природной бирюзы и амазонита. Его стоимость — 1 350 000 руб. На платье YVON ручной работы ушло 3,5 м шелкового натурального бархата. Стоимость этого лота — 450 000 руб. Платье и ожерелье уже выставлены на продажу в галерее Stargift, также там можно приобрести драгоценный ошейник, созданный специально для кошки героини Ольги Погодиной.

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