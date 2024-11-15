В Красноуральске мужчина выстрелил в двух подростков, возбуждено уголовное дело

Вечером в четверг, 14 ноября, у дома по улице Маяковского в Красноуральске (Свердловская область) мужчина выстрелил в двух подростков 13-ти и 14-ти лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Согласно статье, подозреваемому грозит вплоть до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, у местного жителя возник конфликт с подростками. Находясь на территории частного дома, он выстрелил в них из личной неприязни.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР. Сейчас выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему.

Валерия Шестопалова