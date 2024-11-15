В Чувашии 163 человека обратились за медпомощью после инцидента в школе №4

В Новочебоксарске 163 человека обратились за медицинской помощью после инцидента в школе №4. Об этом сообщили в Минздраве Чувашии.

Скорая помощь обработала 34 вызова, из них 33 поступили от детей. Госпитализированы пять учеников, их состоянию ничего не угрожает. Остальные проходят лечение амбулаторно.

Еще 129 человек обратились за помощью в поликлинику Новочебоксарского медцентра.

Причины массового обращения учащихся за медицинской помощью выясняются. Ситуацию контролирует глава Чувашии Олег Николаев и профильные ведомства.

Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело по факту массового заболевания учеников. В ходе проверки прокуратура также обнаружила попытку вывоза просроченных продуктов, хранившихся в школьной столовой.

Анар Зейналов