В школе № 4 города Новочебоксарска заместитель прокурора Владимир Ягудин выявил попытку вывоза продуктов с признаками истекшего срока годности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В школе Новочебоксарска пресекли вывоз просроченных продуктов Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии В школе Новочебоксарска пресекли вывоз просроченных продуктов Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии Следующая фотография 1 / 2 В школе Новочебоксарска пресекли вывоз просроченных продуктов Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии В школе Новочебоксарска пресекли вывоз просроченных продуктов Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

Инцидент произошел на фоне проверки, организованной после сообщений о массовом отравлении учащихся и педагогов школы. Продукты, которые пытались вывезти через запасной выход, хранились в школьной столовой. Осмотр показал, что часть из них имела признаки просрочки — например, срок годности цыплят истек 24 октября 2024 года.

Прокуратура продолжает проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что ученики школы №4 в Новочебоксарске обратились за медицинской помощью после приема пищи в школьной столовой. По данным Минздрава Чувашии, пострадали 19 детей и один взрослый. Предварительной причиной отравления назван гастроэнтерит. Глава республики Олег Николаев поручил провести проверку обстоятельств инцидента.

Анар Зейналов