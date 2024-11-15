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В школе Новочебоксарска пресекли вывоз просроченных продуктов

В школе № 4 города Новочебоксарска заместитель прокурора Владимир Ягудин выявил попытку вывоза продуктов с признаками истекшего срока годности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

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В школе Новочебоксарска пресекли вывоз просроченных продуктов

В школе Новочебоксарска пресекли вывоз просроченных продуктов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

В школе Новочебоксарска пресекли вывоз просроченных продуктов

В школе Новочебоксарска пресекли вывоз просроченных продуктов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

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В школе Новочебоксарска пресекли вывоз просроченных продуктов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

В школе Новочебоксарска пресекли вывоз просроченных продуктов

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

Инцидент произошел на фоне проверки, организованной после сообщений о массовом отравлении учащихся и педагогов школы. Продукты, которые пытались вывезти через запасной выход, хранились в школьной столовой. Осмотр показал, что часть из них имела признаки просрочки — например, срок годности цыплят истек 24 октября 2024 года.

Прокуратура продолжает проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Ранее сообщалось, что ученики школы №4 в Новочебоксарске обратились за медицинской помощью после приема пищи в школьной столовой. По данным Минздрава Чувашии, пострадали 19 детей и один взрослый. Предварительной причиной отравления назван гастроэнтерит. Глава республики Олег Николаев поручил провести проверку обстоятельств инцидента.

Анар Зейналов

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