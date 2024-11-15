«В ВАО объем продаж нового жилья бизнес-класса вырос за год почти втрое»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как Восточный административный округ осваиваться девелоперами с точки зрения строительства проектов бизнес-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Динамика продаж, как и представленность новостроек по сегментам, распределена по столичным округам неравномерно. За три квартала текущего года на рынке первичной недвижимости бизнес-класса самую значительную динамику по продажам и росту средней стоимости квадратного метра демонстрирует, по данным экспертов компании Whitewill, Восточный административный округ. В этой локации объем продаж нового жилья бизнес-класса вырос за год почти втрое. Год назад за аналогичный период на востоке города было реализовано 143 лота этого класса, а этом году — более 420.

Что касается цен в Восточном округе, то и они продемонстрировали наиболее существенный рост — плюс 16%. Было 411 тыс. руб. за кв. м, стало — 475 тыс. руб. Это вывело восток города в топ-5 округов с самой высокой средней стоимостью квадратного метра. Восточный округ начинает постепенно осваиваться девелоперами с точки зрения строительства проектов бизнес-класса. В районе расположены потенциально интересные участки, а его имидж и инфраструктура постепенно меняются. Сейчас в округе представлен небольшой объем предложения класса «бизнес» — всего четыре проекта, один из которых вышел на рынок в этом году. Он и обеспечил в основном прирост нового предложения, а его концепция вызвала всплеск локального спроса, отмечают брокеры.

При этом основная доля продаж на рынке первичной недвижимости бизнес-класса в Москве приходится на три другие округа: Южный, Западный и Северо-Западный. В этих же округах сейчас представлен и самый большой объем предложения.