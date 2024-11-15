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Коммерсантъ FM
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«Картина Харуэ стала первой из определяющих работ научного сюрреализма»

Дмитрий Буткевич — о рейтинге ARTnews

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказывать о работах, включенных в список лучших в истории направления.

Фото: National Museum of Modern Art, Tokyo.

Фото: National Museum of Modern Art, Tokyo.

И снова я говорю о рейтинге сайта ArtNews лучших работ в истории сюрреализма. Их 32, сегодня начнем с 14-й позиции — Кога Харуэ Umi (Море), 1929 год. Сюрреализм мутировал, двигаясь из Франции на запад и на восток. В Японии, например, художники, примыкавшие к сюрреалистам, стремились отделить движение от разума, которое они рассматривали как западную концепцию. Так родился научный сюрреализм — японский стиль, который внедрил в себя кикай-сюги, увлечение машинами, пронизывавшее культуру страны в 1920-х годах.

Картина Харуэ стала первой из определяющих работ научного сюрреализма. На ней изображен океан, населенный причудливой смесью гаджетов, растений и ракообразных. Есть корабль, у которого часть борта срезано, чтобы обнажить его металлические внутренности. Он появляется как на поверхности воды, так и под ней. Есть и маяк, который, естественно, парит в море. Кога создает резкий контраст между традицией и современностью. Деревянный корабль плывет под дирижаблем «Граф Цеппелин», предположительно, привезенным из Германии. Он указывает на вторжение Запада.

А вот и Мерет Оппенгейм. Помните, обнаженную ее фотографировал Ман Рея? А здесь она сама с «Объектом» 1936 года. Сюрреалистические предания гласят, что Оппенгейм вдохновилась на создание шедевра после разговора с Пабло Пикассо. Он заметил несколько браслетов, которые она носила с мехом, и сказал, что в это можно одеть практически все. Я думаю, что этот рейтинг составляли феминистки, а, может, и, правда, женщины играли столь важную роль в развитии сюрреализма.

12-я Леонора Каррингтон, «Автопортрет», около 1937-1938 гг. 11-й Ремедиос Варо, Armonia, 1950 год. 10-я Тойен, «Послание леса» 1936 года. Даже выбранное чешской художницей прозвище было свидетелем ее эксцентричности. Полученное при рождении имя Мария Черминова она позже сменила на то, которое, вероятно, было отсылкой к французскому слову «гражданин» или к чешским словам «это он», возможно, намекая на ее подрывную гендерную идентичность.

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