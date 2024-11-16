На сцену сошла «Лавина»

В Московском еврейском театре «Шалом» состоялась премьера спектакля «Лавина». Пьесу турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу поставила режиссер из Бурятии Сойжин Жамбалова. По мнению Марины Шимадиной, постановка получилась вполне интернациональной.

Театр «Шалом» под руководством Олега Липовецкого называет себя еврейским театром для всех наций. Его афиша формируется по ценностным принципам — добрососедства, мира и толерантности. Здесь, например, идет спектакль «Тахир и Зухра» о мигрантах из Средней Азии, основанный на мотивах традиционного восточного эпоса. И «Лавина» отчасти продолжает эту репертуарную линию. Пьеса современного, недавно умершего турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу кажется пересказом какой-то древней легенды — уж очень экзотичны обстоятельства.

Маленькое селение высоко в горах живет в постоянном страхе схода лавины. Местные жители считают, что катастрофу может вызвать любой громкий звук, поэтому девять месяцев в году здесь запрещено петь, кричать, смеяться и даже громко разговаривать. Рожать позволено лишь в безопасные летние месяцы, иначе крик младенца может погубить деревню. Поэтому брачную жизнь молодоженов тут строго регулируют старейшины. Но если что-то идет не так, вздумавшую не вовремя рожать женщину могут закопать в могилу живьем — так велит закон. И тут жутковатая сказка начинает походить на антиутопию.

«Лавину» в переводе Елены Огановой уже ставили в региональных театрах, но впервые она добралась до столицы. Премьера стала московским дебютом и для Сойжин Жамбаловой — молодого, но уже известного режиссера, чьи спектакли неоднократно участвовали во всероссийских фестивалях и получали премии, в том числе и «Золотую маску». Жамбалова умеет превращать любой материал, будь то детская сказка «Эмгээ. Бабушка» в ее родном Бурятском театре драмы им. Хоца Намсараева или жесткая подростковая «Калечина-Малечина» по повести Евгении Некрасовой в Няганском ТЮЗе, в насыщенные, метафоричные и глубокие зрелища, соединяя в них фольклорное, мифологическое и современное начало.

Вот и из пьесы Тунджера Джюдженоглу, довольно прямолинейной, мелодраматичной и бытовой по своему языку, она извлекла, кажется, максимум возможностей и смыслов, обнажив ее притчевую основу. Вместе с художницей Натали-Кейт Пангилинан они поместили над игровой площадкой острые сосульки-сталактиты как знак постоянной угрозы. Нависают они и над кроваткой для младенца, чья жизнь оказывается в опасности еще до его появления на свет. Композитор Дахалэ Жамбалов создал для спектакля минималистичный и тревожный саундтрек, а хореограф Мария Сиукаева разбавила драматические сцены выразительными пластическими этюдами: тут всплывают картины из прошлого и различные «скелеты в шкафах», добавляя действию поэтический объем.

В постановке нет никакого специфически турецкого или другого национального колорита — это история универсальная. И она, конечно, не про горы и лавины, которые, как предупреждают в программке, в реальности не может вызвать человеческий голос, а про страх, съедающий душу. Непонятно, чего больше боятся родственники беременной девушки, спеша донести о преждевременных родах,— угрозы их собственной жизни или наказания за невыполнение правил. В какой-то момент их рты заматывают бинтами и рисуют на них кривые улыбки — очень красноречивая метафора.

Привычка беспрекословно подчиняться законам, даже самым варварским и нелепым, удобна тем, что снимает всякую личную ответственность и с тех, кто отдает зверские приказы (глава общины — Дмитрий Цурский), и с тех, кто их выполняет (повитуха — Алина Исхакова). Выученная беспомощность сковывает движения и лишает голоса, поэтому здесь стараются говорить и даже ссориться шепотом и живут будто вполсилы. Ею отравлено и старшее поколение семьи, многое пережившее на своем веку (Григорий Каганович и Светлана Свибильская), и среднее (Вероника Патмалникс и Дмитрий Уросов), которое смертельно боится еще и осуждения односельчан, вот этого вечного «что люди скажут». «Самые жестокие законы все равно для счастья людей»,— повторяет опытная и со всем смирившаяся бабушка. И только трогательные и наивные молодые влюбленные (для недавно принятых в труппу Александры Ахметзяновой и Федора Бычкова это удачный дебют) еще готовы бороться за свое счастье. Но если пьеса заканчивается утешительным хеппи-эндом, Сойжин Жамбалова оставляет финал открытым. Зрители сполна ощутят грохот приближающейся лавины, но и услышат обнадеживающую весеннюю капель — ведь до оттепели в спектакле остается всего один день.

Марина Шимадина