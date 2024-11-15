Факт отравления школьников в Чувашии пока не подтвердился

Причиной обращения школьников в медицинское учреждение предварительно стал гастроэнтерит, сообщает источник «Ъ Волга-Урал».

Школам города поручено внимательно следить за состоянием учеников и соблюдать повышенные санитарные меры.

Ранее стало известно, что ученики школы №4 Новочебоксарска обратились к врачам с жалобами на здоровье после питания в школьной столовой. По данным минздрава Чувашии, медицинскую помощь получили 19 детей и один взрослый. Глава Чувашии Олег Николаев поручил провести проверку обстоятельств инцидента.

Анар Зейналов