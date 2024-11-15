Слияния и поглощения ждут вдохновения

По данным исследователей из компании GlobalData, количество сделок по слиянию и поглощению во всем мире с января по октябрь сократилось более чем на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В денежном выражении снижение составило 4,1%. Эксперты объясняют замедление активности проблемами в экономике Китая и геополитической нестабильностью в ряде регионов мира. Некоторые аналитики надеются, что начавшийся цикл снижения учетных ставок ведущими ЦБ мира вызовет приток новых средств на рынки, что может стимулировать активность компаний и инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По подсчетам исследовательской компании GlobalData, с января по октябрь включительно во всем мире было заключено или объявлено в общей сложности о 41 452 сделках по слиянию и поглощению (M&A). Это на 10,2% меньше, чем за тот же период прошлого года (46 166). Общий объем рынка M&A за первые десять месяцев года сократился на 4,1%. При этом количество сделок с участием частных инвестфондов сократилось на 4,8%, а венчурных сделок — на 20,4%.

Активность на мировом рынке венчурного капитала снижается уже третий год подряд. В 2024 году эта тенденция вряд ли изменится — снижение активности зафиксировано по итогам уже трех кварталов.

Среди главных причин неуклонного снижения активности на рынке венчурного капитала эксперты называют ограниченный объем доступной ликвидности из-за высоких учетных ставок.

Как известно, центробанки многих стран до самого последнего времени удерживали рекордно высокие ставки для борьбы с инфляцией. В такой ситуации участникам сделок приходится соглашаться на более скромные условия инвестиций в стартапы, а сами переговоры по условиям сделок часто затягивались, что приводило к опозданиям в финансировании.

Среди регионов наименьшее сокращение рынка M&A по сравнению с прошлым годом отмечено на Ближнем Востоке и в Африке (–3,9%), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР; –4,8%). В других регионах инвесторы и компании ведут себя гораздо осторожнее. Активность рынка M&A с начала года упала:

в Северной Америке — на 13,9%,

в Европе — на 10,8%,

в Южной и Центральной Америке — на 20,1%.

Ведущий аналитик GlobalData Ауороджоти Бозе отмечает, что «относительное улучшение в некоторых странах АТР и Ближнего Востока отчасти помогло компенсировать общее снижение в этих регионах». Так, например, в Индии с начала года активность на рынке слияний и поглощений выросла на 11,9%, в Японии — на 23,1%, в Австралии — на 4,8%, в Южной Корее — на 1,8%. В Китае за этот же период зафиксировано снижение на 22,9%. В странах Ближнего Востока и Африки хорошую динамику показали рынки ОАЭ (+14%) и ЮАР (+16,7%). В США за первые десять месяцев года активность на рынке M&A сократилась на 13,1%, в Великобритании — на 2,8%, в Германии — на 20,4%, во Франции — на 16,7%.

По словам Ауороджоти Бозе, «общая активность на мировом рынке M&A остается под давлением общей экономической нестабильности и геополитических трений. Продолжающиеся конфликты в некоторых регионах мира и неопределенные экономические условия негативно влияют на настроения участников рынка». Впрочем, некоторые эксперты надеются, что начавшийся цикл снижения базовых учетных ставок ФРС США и ряда других ведущих ЦБ дает надежду на скорое восстановление рынка. Аналитик Pitchbook Кайл Стэнфорд отмечает, что недавнее снижение ставки ФРС на 50 б. п.— это «хороший шаг для восстановления баланса между наличием заемного капитала и ослабления давления на рынок в целом. Это может ускорить заключение новых сделок».

Евгений Хвостик