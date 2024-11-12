Венчур меня, чур

Динамика мирового рынка венчурных инвестиций замедляется третий год подряд. В 2024 году эта тенденция вряд ли изменится — снижение активности зафиксировано по итогам уже трех кварталов. Эксперты надеются, что снижение учетных ставок ФРС США и другими ведущими ЦБ увеличит объем доступных заемных средств, нехватка которых, вкупе с сохраняющейся макроэкономической неопределенностью, мешает восстановлению рынка венчурного капитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Все ниже, и ниже, и ниже

По итогам третьего квартала динамика мирового рынка венчурного капитала и инвестиций снизилась, продолжив негативную тенденцию первых двух кварталов. Снижение активности зафиксировано по всем регионам, особенно заметно оно в Европе и Азии, где надежд на восстановление до уровня прошлого года уже не осталось. Как сообщают исследователи Pitchbook/NVCA Venture Monitor, по итогам трех кварталов в Европе состоялась 6431 сделка, тогда как за весь прошлый год — 11 206. В Азии за три квартала текущего года было заключено 7364 сделки, а за весь прошлый год — 12 861. Динамика в США также не дает большого повода надеяться, что за оставшийся квартал число сделок догонит предыдущий год: за весь прошлый год было заключено 15 642 сделки, за три квартала текущего года — 10 724.

Таким образом 2024 год станет уже третьим подряд годом снижения активности на мировом рынке венчурного капитала. Пик был достигнут в 2021 году — 56 820 сделок во всем мире. С тех пор число неуклонно сокращается — 53 794 в 2022 году и 42 773 в 2023 году.

По объемам выхода из венчурных сделок (продажа другому инвестору доли в стартапе, купленной на раннем этапе, или продажа всего стартапа, выход на IPO с продажей доли на бирже, слияние с другой компанией и т. д.) ситуация еще более удручающая. Если в 2021 году общий объем сделок по выходу во всем миру достиг $1,45 трлн, то уже в 2022-м — всего $338 млрд, а в 2023 году — $244 млрд. По итогам первых девяти месяцев 2024 году общий объем сделок по выходу составляет $132 млрд.

Новый Свет в конце тоннеля

Эксперты отмечают, что на общем слабом фоне относительно неплохая ситуация наблюдается лишь в США. Там с начала года было зафиксировано больше венчурных сделок, чем в любом другом регионе мира. Более того, число сделок США составило более половины (55,4%) всего числа венчурных сделок в мире. По словам ведущего аналитика исследовательской компании GlobalData Ауороджоти Бозе, «США существенно опережают другие страны как по количеству венчурных сделок, так и по их объему». «Нынешнее доминирование США объясняется еще и тем,— отмечает Бозе,— что совсем недавно от них не сильно отставал Китай, но сейчас (из-за замедления экономики КНР.— “Ъ”) доля Китая в общем числе сделок составляет 16,6%, а по объему сделок — лишь 12,7%».

По подсчетам Pitchbook/NVCA Venture Monitor, за минувший квартал в США венчурные фонды привлекли $64 млрд, тогда как во всей Азии — лишь $14,9 млрд, минимум с 2017 года. Помимо США и Китая, в десятку стран-лидеров по венчурной активности, в частности, именно по крупным сделкам (более $100 млн) в этом году вошли пять европейских стран: Великобритания, Германия, Франция, Швеция и Нидерланды, две из Азии — Индия и Япония, и одна из Северной Америки — Канада.

Впрочем, по общему объему сделок снижение активности заметно даже в США. В третьем квартале этот объем составил $37,5 млрд, что на 32% меньше, чем во втором квартале. Среди главных причин неуклонного снижения активности на рынке венчурного капитала эксперты называют ограниченный объем доступной ликвидности из-за высоких учетных ставок. Как известно, центробанки многих стран до самого последнего времени удерживали рекордно высокие ставки для борьбы с инфляцией. В таких условиях участникам сделок приходится соглашаться на более скромные условия инвестиций в стартапы, а сами переговоры по условиям сделок часто затягивались, что приводило к опозданиям в финансировании. Все это накладывается на общую макроэкономическую неопределенность на фоне геополитической напряженности в ряде регионов мира, а также в условиях более медленного, чем ожидалось, восстановления китайской экономики после пандемии COVID-19.

Впрочем, эксперты надеются, что начавшийся цикл снижения базовых учетных ставок ФРС США и ряда других ведущих ЦБ дает надежду на скорое восстановление рынка венчурных инвестиций. Аналитик Pitchbook Кайл Стэнфорд отмечает, что недавнее снижение ставки ФРС на 50 б. п.— это «хороший шаг для восстановления баланса между наличием заемного капитала и ослабления давления на рынок в целом. Это может ускорить заключение новых сделок и создание новых компаний».

Помимо увеличения доступных заемных средств снижение учетных ставок может привести к оживлению рынка IPO, что в свою очередь может активизировать выход из венчурных сделок путем продажи акций стартапов на бирже. «Хотя одно снижение (базовой ставки ФРС.— “Ъ”) даже на 50 б. п. не сможет коренным образом изменить всю ситуацию с венчурным капиталом, это уже шаг в правильном направлении»,— полагает аналитик PitchBook Эмили Чжен. Опубликованный ФРС точечный график (фиксирует ожидания траектории ставки членами комитета) позволяет предположить еще два снижения ставки с шагом на 0,25 б. п. до конца года. В 2025 году ставка должна опуститься до диапазона в 3–3,5%.

Кому на венчурном рынке жить хорошо

Активнее всего в этом году венчурные инвестфонды вкладывают средства в проекты, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), криптовалютами и блокчейном, а также с технологиями в области медицины и здравоохранения (health-tech).

По подсчетам консалтинговой компании EY, в третьем квартале больше всего — 37% — венчурных инвестиций пришлось на стартапы, связанные с ИИ. В целом же с января по сентябрь доля венчурных инвестиций в ИИ-стартапы составила 33%. Доля ИИ в общем объеме венчурных инвестиций в последние годы растет — в 2020 году она составляла 14%, в 2021 году — 15%. Правда, в 2022 году она несколько сократилась — до 13%, но в 2023 году подскочила сразу до 28%. «В обозримом будущем ИИ скорее всего будет преобладать на рынке венчурных инвестиций,— полагают аналитики EY.— Ведь в отличие от дот-ком бума конца 90-х, который в основном опирался на потребительский спрос, ИИ опирается еще и на корпоративный спрос».

Что касается крипто- и блокчейн-стартапов, то только в октябре венчурные инвестиции в эти проекты составили в общей сложности $780 млн — это на 28% больше, чем в сентябре. Одной из крупнейших сделок стало привлечение $210 млн компанией Blockstream, которая занимается инфраструктурой для транcакций в биткойнах.

В сфере health-tech только за первую половину года было заключено в общей сложности рекордные 728 сделок, из которых 14 вошли в число мегасделок, то есть больше чем на $100 млн. Только в октябре два health-tech стартапа, которые в ближайшее время готовятся к проведению IPO, смогли провести крупные раунды привлечения инвестиций на общую сумму более $100 млн.

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Евгений Хвостик