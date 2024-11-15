ЦБ отозвал лицензию у БКФ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка корпоративного финансирования (БКФ) с 15 ноября. В заявлении регулятора говорится, что БКФ допускал нарушение федеральных законов в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. По величине активов БКФ занимал 230-е место в банковской системе России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Центрального банка России на Неглинной улице

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Здание Центрального банка России на Неглинной улице

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Помимо отзыва лицензии на проведение банковских расчетов ЦБ также аннулировал у БКФ лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В сообщении регулятора такое решение аргументируется тем, что на протяжении длительного времени деятельность БКФ «характеризовалась низким качеством активов», «неэффективностью бизнес-модели» и «хронической убыточностью».

Кроме того, ЦБ неоднократно выявлял у банка нарушения в сфере защиты интересов кредиторов и вкладчиков. БКФ был вовлечен в проведение клиентами «подозрительных операций» по выводу денежных средств за рубеж, говорится в сообщении ЦБ. За нарушение законодательства и нормативных актов регулятор в течение последних 12 месяцев дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Приказ ЦБ от 15 ноября предполагает назначение в БКФ временной администрации в лице ГК «Агентство страхования вкладов». Администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Суммы вкладов будут возвращены клиентам банка в размере 100% остатка средств, если сумма вклада не превышает 1,4 млн руб. (включая проценты по вкладам).

ООО «Банк БКФ» было основано в Москве в 1993 году. Приоритетным направлением для банка является обслуживание бизнеса средних и малых предприятий в сфере пищевой промышленности и торговли, телекоммуникаций, кинобизнеса и энтертейнмент-индустрии. Отделения банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону. По состоянию на 1 апреля 2024 года капитал БКФ составлял 1,32 млрд руб., активы — 5,5 млрд руб. Клиентами БКФ является более 3,5 тыс. предприятий и более 9 тыс. физлиц.