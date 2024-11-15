Сегодня исполняется 73 года директору ФСБ России, председателю Национального антитеррористического комитета Александру Бортникову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бортников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Бортников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин:

— Выдающийся государственный деятель, опытный руководитель, истинный патриот России, Александр Васильевич долгие годы самоотверженно служит Отчизне, обеспечивая эффективную работу органов безопасности. Его дальновидность и работоспособность, профессионализм и мудрость способствуют решению важнейших задач в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью.

Верность служебному долгу и активная гражданская позиция Александра Васильевича снискали ему авторитет среди коллег и уважение в обществе. Будучи деятельным, целеустремленным и волевым человеком, он делает все возможное для защиты национальных интересов России от внешних и внутренних угроз. При личном участии Александра Васильевича проводятся различные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение деструктивного влияния на наших соотечественников, в том числе на подрастающее поколение, а также укрепление основ нравственности и правопорядка.

Взаимодействие Следственного комитета и Федеральной службы безопасности России основано на единстве задач, нацеленных на противодействие преступности, обеспечение прав и законных интересов граждан. Высокая степень ответственности и вовлеченности Александра Васильевича в работу способствуют плодотворному сотрудничеству в области раскрытия и расследования преступлений, привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

Уважаемый Александр Васильевич, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемого энтузиазма в службе на благо Отечества.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»