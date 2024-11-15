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Коммерсантъ FM
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Ladoga заполнится «Морошей»

Конъюнктура

На рынок вернется водка «Мороша», ее эксклюзивным дистрибутором стала Ladoga. В компании пояснили “Ъ”, что речь о брендах «Лесная Мороша» и «Лесная», которые будут разливаться на мощностях ликероводочного завода «Русский Север». До конца 2024 года компания планирует реализовать 3 млн бутылок, в том числе через сеть Ladoga wine.

«Мороша» — популярный в России бренд водки. В 2021 году она занимала второе место по объему продаж, уступая «Хортице». Оба бренда были частью портфеля Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка. С ним на рынке связывали ЛВЗ «Русский Север» и «Родник и К». В Global Spirits это отрицали, поясняя, что компании разливают бренды по лицензии.

В 2023 объемы производства структур сократились, а вокруг «Лесной Мороши» развернулся конфликт. «Родник и К» в суде добивался запрета его выпуска на Ярославском ликероводочном заводе. «Родник и К» и «Русский Север» летом этого года перешли в управление Росимущества. В популярных торговых сетях спорный бренд сейчас не представлен, убедился “Ъ”.

Владимир Комаров

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