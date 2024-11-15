Добро как точная наука

На прошлой неделе в Москве состоялась первая конференция LegalCharity — специальной интернет-платформы, созданной российскими юристами для работы pro bono. То есть даром. В LegalCharity почти сотня компаний и частнопрактикующих специалистов. Они уже провели бесплатно больше 400 дел. Как стать их клиентом?

Благотворительностью занимаются представители всех профессий, но только у юристов эта деятельность так четко структурирована. Во многих юридических фирмах мира есть обязательный минимум бесплатной работы. Созданы сайты-агрегаторы, которые сводят «бесплатных юристов» и тех, кто в них нуждается. Ведется статистика: сотрудники 136 крупнейших юридических компаний мира бесплатно проработали в 2022 году 5 млн часов. Это по 21 часу на юриста. Музыканты, например, тоже дают бесплатные концерты, но там ни структуры, ни статистики. Может, это профессия делает юристов такими организованными?

Дело в истории и политике, говорит управляющий партнер юридической фирмы ELWI Федор Белых. В Америке система pro bono возникла у юристов в 60–70-х годах прошлого века — одновременно с движением хиппи и прочей «контркультурой». Молодежь отвергала потребительство, искала другие цели в жизни. Юристы — выпускники вузов выбирали место работы не по зарплате, а по возможности сделать мир справедливее. Чтобы привлечь этих новых специалистов-альтруистов, юридические фирмы и начали создавать систему pro bono. Сейчас американский юрист в среднем работает «за так» 51 час в год.

В Европе по-другому. Здесь бесплатных юристов создавали сверху. Государства стремились доказать, что к общественной справедливости можно и нужно идти мирным путем — без социализма, коммунизма и революций. В Европе скорее не система pro bono, а услуги, за которые платит государство. А именно бесплатных часов на одного юриста здесь всего семь в год.

В России государственная юридическая помощь в основном сводится к уголовным делам. Если нужно добиться через суд получения лекарства или решения жилищной проблемы сироты, государство не поможет. Есть юристы, которые помогают родительским организациям и фондам,— например, Русфонд много лет сотрудничает с юристом Алексеем Голованем. А однажды в трудную минуту мы обратились к юристу фирмы «Инфралекс» Ивану Шиёнку, о чем рассказывает сегодня колонка президента Русфонда Льва Амбиндера «Первое право».

А есть структуры, организованные самими юристами, среди них созданная в 2021 году LegalCharity. Подать заявку можно через сайт legalcharity.ru. Первое условие — доверителем должен быть человек, не имеющий возможности заплатить. Если на это не обращать внимания, идея pro bono просто развалится. Второе условие интересное. Получить юридическую помощь за деньги может каждый человек, какие бы цели он ни преследовал — справедливые или не очень. Но в сфере pro bono царит высшая правда: юрист финансово не зависит от доверителя и не возьмется за «неправое дело». Для многих это отдушина посреди рабочей рутины. И, возможно, еще одна причина того, что именно в юридической сфере pro bono хорошо работает.

Участники LegalCharity рассказывали о своих бесплатных делах по-настоящему увлеченно. И увлекательно. Это и история про девочку, которую родители на годы оставили в больнице, потому что жить без нее было удобнее. Про детей с онкологическими заболеваниями, которых заразили в больнице еще и гепатитом C. Про борьбу за лекарства для детей с фенилкетонурией. Дела бывают настолько важны и интересны, что юристы порой сами, без запроса доверителя предлагают свои услуги. И уже не считают десятки и сотни благотворительных часов. О новостях юридического pro bono читайте в телеграм-канале LegalCharity.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»