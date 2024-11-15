Из свежей почты

Алисия Шаламаева, 7 лет, детский церебральный паралич, требуется курсовое лечение. 136 509 руб.

Внимание! Цена лечения 240 763 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 80 254 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 24 тыс. руб.

Алисия вовремя начала держать голову, пыталась перевернуться. А с пяти месяцев ее развитие остановилось. В год у дочки выявили ДЦП. Активное лечение помогло: со временем Алисия научилась сидеть, ползать, стоять у опоры. Но координация движений была нарушена, дочка не говорила. Нам посоветовали обратиться в Институт медтехнологий (ИМТ) в Москве. После трех курсов лечения в ИМТ Алисия стала увереннее двигаться и ходить самостоятельно, выражать эмоции, научилась говорить несколько простых слов. Нам обязательно нужно продолжить лечение, но оплатить его мы не в силах. Елена Шаламаева, Белгородская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Девочке необходимо продолжать лечение, направленное на развитие речевых навыков, улучшение концентрации внимания и памяти».

Злата Варфоломеева, 14 лет, деформация и расщелина нёба, требуется ортодонтическое лечение. 239 900 руб.

Внимание! Цена лечения 339 900 руб. Общество помощи русским детям внесло 100 тыс. руб.

Злата родилась с пороком сердца и расщелиной нёба. Кормить ее было трудно, дочка захлебывалась. Операцию на сердце сделали в два года. Через год закрыли и расщелину нёба, но вскоре швы разошлись, и пришлось оперировать повторно. Верхняя челюсть отставала в развитии, места для зубов не хватало, прикус сильно нарушился. В 2022 году с помощью Русфонда мы начали ортодонтию. Врачи расширяют верхнюю челюсть и выравнивают положение зубов. Дочка стала четче говорить, уже может нормально откусывать и жевать пищу. Но лечение еще не окончено, впереди много работы. Помогите нам с оплатой! Елена Варфоломеева, Московская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Необходимо ортодонтическое лечение для расширения верхней челюсти и нормализации контактов».

Рома Ушаков, 5 лет, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 201 634 руб.

Внимание! Цена лечения 337 634 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 36 тыс. руб.

Сын родился с искривленными ножками, лечение мы начали сразу после выписки. Гипсования, операции и ношение брейсов помогли — стопы выпрямились. В год и семь месяцев Рома начал ходить, но шатко. Рентген показал, что у него неправильно развиты кости стопы. Тогда сына взялся оперировать доктор Максим Вавилов, деньги помог собрать Русфонд. Все было хорошо до июня этого года, когда стопы опять стали подворачиваться. Роме снова необходимо хирургическое лечение, и мы очень надеемся на поддержку! У нас недавно родился третий сын, денег хватает только на самое необходимое. Мария Якобенчук, Омская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Необходимы гипсования по методу Понсети и оперативное лечение — перенос передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость, релизы (высвобождение мышц, связок и сухожилий) стоп».

Арсений Прошкин, 7 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 169 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Сотрудники компании «Диасофт» внесли 306 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 27 тыс. руб.

В шесть лет мы оформляли медкарту перед школой, и педиатр услышала у сына шумы в сердце. УЗИ показало врожденный дефект межпредсердной перегородки, затем диагноз подтвердили доктора Томского НИИ кардиологии. Тогда Арсений хорошо себя чувствовал, врачи решили наблюдать за его состоянием. А в этом году выяснилось, что дефект увеличился, нужна операция. Хорошая новость в том, что провести ее можно без вскрытия грудной клетки. Но стоит операция дорого, нам не осилить. Екатерина Прошкина, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Требуется эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции мальчик быстро восстановится».

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