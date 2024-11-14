В Думу внесен законопроект о спецсчетах для «творческих» иноагентов

429 депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным внесли вечером в четверг в Думу законопроект о зачислении всех доходов иностранных агентов от интеллектуальной деятельности на специальные рублевые счета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки предложено внести в базовый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Они обязывают граждан, включенных Минюстом в реестр иноагентов, сообщить о своем статусе лицам, выплачивающим им творческие гонорары, и открыть специальный счет, на который будут зачисляться авторские отчисления. В случае неисполнения этой обязанности счет открывает лицо, перечисляющее соответствующие вознаграждения иноагенту. По решению суда или «в иных случаях, установленных правительством» деньги со спецсчета могут быть списаны и перечислены в бюджет РФ. Иноагент может открыть только один специальный счет. Распорядиться же средствами с этого счета можно будет лишь в случае исключения лица из реестра Минюста.

«Лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта. Пособники врагов не должны обогащаться за счет своей страны»,— прокомментировал внесенный законопроект в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Как сообщил в своем Telegram-канале Вячеслав Володин, Дума намерена рассмотреть законопроект в первом чтении уже на следующей неделе. А ко второму чтению, по словам спикера, будут подготовлены «дополнительные нормы, касающиеся зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов».

Ксения Веретенникова