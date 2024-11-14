Минобрнауки разъяснило идею об объединении журфаков и филфаков

Министерство науки и высшего образования России планирует объединить факультеты журналистики и филологии в одну группу специальностей, однако это не приведет к слиянию разных факультетов, сообщила «Ъ» пресс-служба ведомства. Ранее замглавы министерства Дмитрий Афанасьев сообщил, что с 2026 года в России будет формироваться «принципиально новая система журналистского образования», в рамках которой можно было бы «соединить более близкие направления» — филологию и медиакоммуникации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Афанасьев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Афанасьев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как отметили в министерстве, доклад господина Афанасьева «был посвящен структуре перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования (УГСН)».

«На данный момент вопрос о месте направлений подготовки "Журналистика" и "Филология" действительно обсуждается с профессиональным сообществом, но решение об их объединении в одну УГСН не принято»,— пояснили в ведомстве. Перенос направлений подготовки из одной УГСН в другую не влияет на выделение или слияние факультетов и кафедр, рассказали там. Так, в УГСН «Экономика и управление» включены «Экономика», «Бизнес-информатика», «Торговое дело» и другие направления.

Господин Афанасьев в ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы по информационной политике предположил, что филология будет рассматриваться как более фундаментальное направление, а медиакоммуникации — как прикладные дисциплины. «С 2026 года мы будем формировать принципиально новую систему журналистского образования. В такой-то группе, с кем объединяетесь. Скажем, для научных направлений — потому что не существует отдельных журналистских наук, журналисты в основном начинают с филологического образования»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Замминистра также представил данные, согласно которым на сегодняшний день в России более 30 тыс. студентов, которые обучаются по направлению «Журналистика».

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