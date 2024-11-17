Краска-отлипала, деревянный спутник и другие полезные новинки

В очередной подборке «Ъ» — достижения изобретателей, которые стремятся, чтобы как можно меньше вредных выбросов попадало в атмосферу и как можно меньше мусора оказывалось в природе и накапливалось в космосе.

Ремонт в радость

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Unpaint — первая в мире краска, которую после нанесения и высыхания можно снять слоем, как пленку

Фото: Glasst Unpaint — первая в мире краска, которую после нанесения и высыхания можно снять слоем, как пленку

Фото: Glasst

Бывает ведь, что покрасил стены, потолок или пол, а оттенок не нравится. Или что живешь десять лет в одном интерьере, а затевать масштабный ремонт не хочется. А ведь бывает, что проблема не в одной квартире или доме, а в многоэтажном офисном здании. На такой случай и нужна разработка американской компании Glasst Innovation — Unpaint (что-то вроде «открасить»). Она экономит средства, силы и нервы, потому что это первая в мире архитектурная краска, которую после высыхания можно снять одним слоем, как обои или пленку. И для этого не нужны какие-то особенные специалисты.

Справится любой человек, и ему не придется долго работать скребком, использовать едкие растворители, а потом выгребать кучи мусора.

Unpaint наносят обычными кистями, валиком или распыляют из баллончика, что также под силу любому. Краска подходит для разного рода поверхностей от цемента, мрамора, дерева и металла до некоторых видов ткани, например для мебельной обивки. При этом поверхность, покрытая Unpaint, не портится. И плюсы на этом не заканчиваются: краска биоразлагаема и производится без вредных выбросов. Интересно, что первоначально эта инновационная разработка задумывалась как средство для защиты поверхностей при ремонте от загрязнений. Речь про оконные стекла, кафельную плитку и мебель, которые обычно на время работ приходится укрывать бумагой или пленкой.

Шлем-укрепитель

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания Luminate придумала шлем, который помогает пациентам, проходящим химиотерапию, сохранить волосы

Фото: Luminate Компания Luminate придумала шлем, который помогает пациентам, проходящим химиотерапию, сохранить волосы

Фото: Luminate

По оценкам швейцарских ученых из Центра дерматологии и болезней волос в Валлизеллене, примерно у 65% онкологических больных, которые проходят курс химиотерапии, в процессе лечения выпадают волосы. Мощные препараты атакуют быстрорастущие клетки организма и одинаково поражают как раковые клетки, так и, например, волосяные фолликулы. При лечении от некоторых видов рака у пациентов выпадает до 99,9% волос. Как показывают исследования тех же ученых, 56% онкологических пациентов называют выпадение волос самым неприятным побочным эффектом химиотерапии. Некоторые больные настолько не хотят терять волосы, что предпочитают отказаться от лечения.

Чтобы помочь людям, проходящим химиотерапию, сохранить волосы, ирландский стартап Luminate придумал портативное устройство — шлем Lily. Он применяет в несколько измененном виде известную методику внешнего воздействия на кожу головы. Сейчас в больницах используется охлаждение кожи сразу после введения лекарств, благодаря чему приток крови к волосяным луковицам сокращается и они поглощают меньше агрессивных веществ. Эта методика позволяет примерно половине пациентов сохранить не менее 50% волос. Однако для этого пациенты вынуждены сидеть на одном месте в особом головном уборе, подключенном к большому аппарату. Кроме того, не все спокойно переносят само охлаждение, для некоторых оно болезненно.

Шлем Lily действует не с помощью холода, а с помощью давления на кожу, и работает без привязки к другой аппаратуре.

В нем можно перемещаться и заниматься своими делами все полтора часа, в течение которых рекомендуется воздействовать на кожу головы после введения лекарств. Эффективность шлема зависит от индивидуальных особенностей пациентов. Как раз сейчас идет тестирование Lily в Европе, и результаты скорее обнадеживают. Примерно у 75% пациентов, воспользовавшихся устройством, волосы не выпали вообще. «Пациенты с раком груди, прошедшие 12 курсов химиотерапии, сохранили волосы практически полностью»,— говорят в Luminate, отмечая, что и серьезных побочных эффектов не наблюдалось.

Деревянно-космический

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сделанный из дерева японскими учеными спутник LignoSat проведет на орбите Земли полгода

Фото: Irene Wang, Reuters Сделанный из дерева японскими учеными спутник LignoSat проведет на орбите Земли полгода

Фото: Irene Wang, Reuters

На прошлой неделе в космос был отправлен первый в мире спутник из дерева. Его разработали и собрали ученые Университета Киото в сотрудничестве со специалистами лесозаготовительной компании Sumitomo Forestry. Спутник LignoSat кубической формы размером 10 см на 10 см был доставлен ракетой SpaceX на Международную космическую станцию. И оттуда его выпустят на орбиту Земли на высоте около 400 км. Планируется, что LignoSat проведет на орбите шесть месяцев.

LignoSat сделан из древесины магнолии, которая, как указывают ученые, способна выдерживать воздействие космического пространства. При изготовлении спутника не использовались ни клей, ни металлический крепежный материал. Одна из задач проекта — выяснить, насколько широко может использоваться древесина вне Земли, в том числе для строительства таких крупных объектов, как дома для жизни и работы космонавтов на орбите и на других планетах.

Все время нахождения на орбите оборудование спутника будет следить за состоянием устройства, изменением температуры, размеров, магнитных свойств и других параметров в условиях космического пространства.

Японские ученые говорят, что, «хотя дерево и кажется устаревшим материалом, на самом деле это новейшие технологии в эпоху, когда человеческая цивилизация устремляется к Луне и Марсу».

Дерево безвредно для космонавтов и не может влиять на работу точных измерительных приборов. Кроме того, указывают ученые, использование древесины позволит избежать увеличения объемов космического мусора. Деревянный спутник после завершения своей миссии легко сгорит в атмосфере Земли.

Второй участник проекта — Sumitomo Forestry — также внимательно изучит результаты работы LignoSat в космосе. Компания хочет выяснить, каким образом древесина распадается на наноуровне, и с учетом этого разработать технологию предотвращения такого распада и найти новые способы использования материала.

Чайник для чайников

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Этот электрический чайник собран британским студентом Гэбриелом Кэем. А починить его самостоятельно может даже далекий от техники человек

Фото: @gkay.design Этот электрический чайник собран британским студентом Гэбриелом Кэем. А починить его самостоятельно может даже далекий от техники человек

Фото: @gkay.design

Проблема увеличения отходов электронного и электрического оборудования в мире с каждым годом становится все острее. По данным ООН, сейчас темпы роста объемов таких отходов в пять раз превышают скорость их переработки. Свалки с отходами растут, все чаще этот мусор вывозят в страны Глобального Юга, где они наносят ущерб и без того уязвимой экологии. Проблема может быть решена в какой-то мере, если электрическую и электронную технику будут изготавливать таким образом, чтобы потребители сами могли ее чинить. По данным ЕС, 80% покупателей в Европе готовы приобретать технику, которую можно ремонтировать, но процесс не должен быть сложным.

Ориентируясь на этот запрос и на задачу сокращения электрического и электронного мусора, Гэбриел Кэй, студент Лестерского университета им. Симона де Монфора, придумал модель электрического чайника, который может починить любой, даже очень далекий от техники человек. В этом чайнике вышедшая из строя электрическая часть просто целиком вынимается и заменяется новой, то есть ремонт по сложности сопоставим с процедурой смены заполнившегося мусором мешка пылесоса.

Самое сложное, что придется сделать владельцу сломавшегося чайника,— открутить отверткой два шурупа, а потом закрутить их на место.

Гэбриел Кэй назвал свою модель Osiris по имени бога смерти и возрождения у древних египтян. Студент надеется, что разработка оправдает себя: «Думаю, что в будущем, когда стандартной практикой станет право на ремонт, для этого и подобного ему продуктов появится прекрасный рынок». Его изобретение получило награду на конкурсе, который проводит Лестерский университет. А молодого дизайнера включили в программу Green Grads, которая собирает талантливых разработчиков, предлагающих «идеи исцеления планеты».

Конвейером тебе дорога

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога-конвейер соединит Токио и Осаку и обеспечит круглосуточную и бесперебойную перевозку грузов между ними

Фото: кадр видео @mlitchannel Дорога-конвейер соединит Токио и Осаку и обеспечит круглосуточную и бесперебойную перевозку грузов между ними

Фото: кадр видео @mlitchannel

В условиях перегруженности магистралей, удорожания перевозок и дефицита водителей власти Японии придумали кардинальное решение проблемы транспортировки грузов между Токио и Осакой. Предлагается построить между Токио и Осакой 500-километровый автоматизированный транспортный коридор, который разработчики проекта назвали «дорогой-конвейером». Как видно из представленного министерством транспорта Японии проекта, это тоннель с полукруглой прозрачной крышей и специальным дорожным покрытием. По тоннелю с трехполосной дорогой в обоих направлениях движутся автоматизированные колесные контейнеры высотой 1,8 м, длиной и шириной 1,1 м. Грузы общим весом до 1 т помещаются в контейнеры в конечных точках маршрута. Это могут быть аэропорты, грузовые железнодорожные станции или морские порты.

Движение по тоннелю может осуществляться круглосуточно и в любую погоду.

По оценкам разработчиков, за день конвейер позволяет переместить столько же грузов, сколько могут доставить 25 тыс. водителей.

При этом вредных выбросов от этой дороги-конвейера не будет. Власти рассчитывают, что тестирование системы начнется уже в 2027–2028 годах, а в эксплуатацию дорога-конвейер может быть запущена в середине 2030-х.

Алена Миклашевская