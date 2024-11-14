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Путин назначил председателя строящегося Академического райсуда Екатеринбурга

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении четырнадцати судей в Свердловской области. Председателем строящегося Академического районного суда Екатеринбурга назначен Сергей Савинов, его заместителем — Вероника Лазарева, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судьями в Академическом районном суде стали: Лилия Батрышина, Екатерина Лобанова, Никита Шатуленко. Судьей Свердловского областного суда назначен Михаил Корякин.

Этим же указом назначены федеральные судьи в районных судах: судьей Октябрьского районного суда Екатеринбурга стала Нина Козлова, судьей Орджоникидзевского райсуда — Екатерина Королева, судьей Чкаловского райсуда — Виктория Бочкарева, Синарского районного суда Каменска-Уральского — Наталья Арсенова, судьей Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила — Алина Фахретденова, судьей Ивдельского городского суда — Наталья Волошкова, судьей Карпинского горсуда — Алена Базина, судьей Ревдинского горсуда — Алина Шаяхметова.

По данным на конец июня, работы по строительству суда Академического района завершены наполовину. Строить новый комплекс судебных зданий высотой три и четыре этажа начали в ноябре 2023 года. Власти региона направили на возведение суда 970 млн руб. Завершить строительство планируют до конца 2024 года.

Виталий Красиков

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