Не требовалось доказать

Арбитражный суд Башкирии отказал предпринимателю Гульнаре Юриной и киностудии «Башкортостан» в удовлетворении иска к республиканскому управлению ФАС. В декабре 2023 года ведомство установило сговор между ними при организации мероприятий для проведения финала национального чемпионата WorldSkills Russia, который прошел в Уфе. УФАС, а вслед за ним и арбитражный суд, пришли к выводу, что госпожа Юрина, договоры с которой были заключены в августе 2021 года, выполнила работы по ним загодя — весной того же года. Доказать обратное ни Гульнара Юрина, ни «Башкортостан» не смогли. Юристы полагают, что отменить решения УФАС и суда нереально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мероприятия к прошедшему в Уфе чемпионату WorldSkills стали предметом рассмотрения в УФАС и суде

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Мероприятия к прошедшему в Уфе чемпионату WorldSkills стали предметом рассмотрения в УФАС и суде

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Предпринимателю Гульнаре Юриной и государственному ансамблю имени Гаскарова не удалось признать недействительным решение УФАС по Башкирии, которое признало их нарушившими закон «О защите конкуренции». Арбитражный суд республики отказал им в удовлетворении соответствующих исков (оба заявления рассматривались в рамках одного дела).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2023 года антимонопольное ведомство обнаружило сговор между ГАУ Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова, ГБУ культуры и искусства «Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова РБ» и Гульнарой Юриной при заключении трех контрактов. Госучреждения заказали у госпожи Юриной ряд услуг для проведения финала национального чемпионата WorldSkills Russia, который состоялся в августе 2021 года в Уфе. Общая сумма контрактов, оплаченных из бюджета, составила 12 млн руб. Закупки проводились у единственного поставщика. При этом Гульнара Юрина исполнила контракты за четыре месяца до их заключения, отмечается в решении УФАС.

В рамках первого контракта с киностудией стоимостью 500 тыс. руб. госпожа Юрина должна была провести фото— и видеосъемку флешмоба на церемонии открытия финала WorldSkills Russia. Второй контракт касался поставки экипировки для участников флешмоба: киностудия заплатила Гульнаре Юриной 2,4 млн руб. Целью третьего контракта с ансамблем стоимостью 9 млн руб. было создание видеопрезентационных материалов для церемонии открытия и закрытия финала.

Как установило башкирское УФАС, Гульнара Юрина фактически исполнила контракты за четыре месяца до их заключения. Поэтому ведомство пришло к выводу, что закупки у единственного поставщика были проведены конкретно под госпожу Юрину.

Представители заказчиков — киностудии и ансамбля — заявляли в УФАС, что не могли применить конкурентные способы закупок из-за цейтнота, а также нестабильной эпидемиологической обстановки.

В суде представитель госпожи Юриной, указано в решении суда, отметил, что «совокупность установленных антимонопольным органом косвенных признаков не является достаточной для признания наличия между ними соглашения по вмененному нарушению конкретного антимонопольного запрета». По его словам, предпринимательница заранее за свой счет изготовила видеоролик о проведении флешмоба с участием 900 человек и экипировку для участников съемок, не зная о предстоящих спустя полгода закупках. А после объявления торгов в августе поняла, что изготовленные видеоматериалы и экипировка «соответствуют техническому заданию». «Созданная командой видеопрезентация — настоящее произведение искусства»,— пояснила ее представитель в суде.

Отказывая в удовлетворении иска, суд согласился с выводами антимонопольной службы. Суд пришел к выводу, что Гульнаре Юриной «заранее было известно о проведении мероприятия и о заключении договора именно с ней без конкурентных процедур». В частности, в феврале 2023 года госпожа Юрина под протокол рассказала старшему помощнику прокурора Кировского района Уфы, что киностудия «Башкортостан» заранее поручила ей изготовить видеопрезентацию чемпионата «с целью приглашения президента России» на чемпионат в Уфу.

Гульнара Юрина сообщила «Ъ-Уфа», что пока не решила, будет ли подавать апелляционную жалобу.

«Заключение договоров без проведения конкурентных процедур не является доказательством заключения антиконкурентного соглашения, но в совокупности с иной фактурой может служить основой для доказывания нарушения антимонопольного законодательства,— пояснила руководитель антимонопольной практики „Рустам Курмаев и партнеры“ Елена Кузнецова.— При этом в рассматриваемом случае, на мой взгляд, не были представлены доказательства, подтверждающие, что действия ответчиков являлись результатом объективных причин».

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш полагает, что «перспективы отмены как решения антимонопольного органа, так и поддержавшего его суда стремятся к нулю». «С точки зрения закона, „горящие сроки“ не являются основанием для проведения закупок, ограничивающих конкуренцию, такой аргумент ни один суд во внимание не примет, что, в общем-то, и случилось»,— отметила госпожа Барабаш.

По ее мнению, Гульнаре Юриной не грозят санкции за сговор, так как контракты уже исполнены.

Булат Баширов