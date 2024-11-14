Объявленного иноагентом галериста Марата Гельмана внесли в перечень террористов

Галерист Марат Гельман (объявлен Минюстом иноагентом) внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В декабре 2022 года галериста объявили в розыск. По какой именно уголовной статье его разыскивают — неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С 2002-го по 2004 год Марат Гельман (иноагент) был заместителем гендиректора ОАО «Первый канал». В 2009 году он основал музей PERMM и руководил им до 2013-го. В июне 2013 года галериста уволили с поста директора музея. С 2014-го он живет в Черногории. В реестр иностранных агентов Марата Гельмана добавили в 2021 году.

В ноябре 2023 года господин Гельман (объявлен Минюстом иноагентом) посетил линию фронта со стороны Украины. Там он встречался с членами военизированного объединения «Легион ''Свобода России''» (признано решением Верховного суда РФ террористической организацией и запрещено).