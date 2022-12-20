Марат Гельман объявлен в розыск

МВД объявило в розыск галериста Марата Гельмана (признан иноагентом). Карточка с ним появилась в базе розыска, первой внимание на это обратила «Медиазона» (признана иноагентом). По какой именно уголовной статье его разыскивают — неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С 2002-го по 2004 год Марат Гельман был заместителем генерального директора ОАО «Первый канал». В 2009 году основал музей PERMM и руководил им по 2013 год. В июне 2013-го господин Гельман был уволен с поста директора музея и уехал из Перми — после смены пермского губернатора (Олега Чиркунова сменил Виктор Басаргин) и череды скандалов. С 2014 года он живет в Черногории. Галериста признали иноагентом в декабре 2021 года.

В августе 2020 года в московской квартире Марата Гельмана прошел обыск по делу россиянки Юлии Ильинской, которая смогла три раза проголосовать в Израиле по поправкам к Конституции РФ. Тогда господин Гельман прокомментировал это следующим образом: «Весь мир, наверное, знает, что я живу в Черногории с законной женой и тремя детьми, но некий суд установил, что я "фактически живу с Юлией Ильинской на Остоженке", и в связи с уголовным делом против нее сейчас в нашей московской квартире обыск».

Дарья Эрозбек