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Коммерсантъ FM
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Марат Гельман объявлен в розыск

МВД объявило в розыск галериста Марата Гельмана (признан иноагентом). Карточка с ним появилась в базе розыска, первой внимание на это обратила «Медиазона» (признана иноагентом). По какой именно уголовной статье его разыскивают — неизвестно.

С 2002-го по 2004 год Марат Гельман был заместителем генерального директора ОАО «Первый канал». В 2009 году основал музей PERMM и руководил им по 2013 год. В июне 2013-го господин Гельман был уволен с поста директора музея и уехал из Перми — после смены пермского губернатора (Олега Чиркунова сменил Виктор Басаргин) и череды скандалов. С 2014 года он живет в Черногории. Галериста признали иноагентом в декабре 2021 года.

В августе 2020 года в московской квартире Марата Гельмана прошел обыск по делу россиянки Юлии Ильинской, которая смогла три раза проголосовать в Израиле по поправкам к Конституции РФ. Тогда господин Гельман прокомментировал это следующим образом: «Весь мир, наверное, знает, что я живу в Черногории с законной женой и тремя детьми, но некий суд установил, что я "фактически живу с Юлией Ильинской на Остоженке", и в связи с уголовным делом против нее сейчас в нашей московской квартире обыск».

Дарья Эрозбек

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