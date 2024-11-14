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Коммерсантъ FM
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Скидки заполнили ПВЗ

Как пункты выдачи и маркетплейсы справились с нагрузкой в период распродаж

ПВЗ не выдержали повышенного спроса во время распродажи 11.11. В сети начали появляться видео с заваленными посылками пунктами выдачи. Сотрудники жаловались на переработки и в шуточной манере удивлялись количеству совершенных россиянами покупок. Впрочем, как утверждают эксперты, с такой ситуацией столкнулись только самые загруженные ПВЗ. По данным «Платформы ОФД», количество покупок во время распродажи в различных категориях увеличилось на 3-6% год к году.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В результате россияне столкнулись не только с очередями в пунктах выдачи, но и увеличением сроков доставки, говорит владелец сети ПВЗ Артем Бобцов: «Честно скажу, по нашей сети мы никаких особых проблем не заметили. Действительно, оборот вырос примерно на 20%, в отдельных пунктах — на 30-40%. Наши пункты всегда с неким запасом прочности работают, но мы заметили, что они функционировали на пределе своей пропускной способности.

При этом мы видим, что и сами маркетплейсы тоже, в общем, работают на пределе, потому что по многим доставкам сроки сместились на два-три дня. Часто доставки отменяются, продавцы не могут отправить конкретный товар, видимо, они тоже перегружены. Часть товаров подвисают пока с непонятными сроками доставки. Такие проблемы есть, но я бы не сказал, что это носит какой-то массовый характер.

Каковы итоги распродаж 11.11

На маркетплейсах нехватка курьеров, на складах нехватка персонала, который собирает заказы. И когда резко возникает дополнительная нагрузка, даже пусть всего 20%, конечно, начинаются пробуксовки, где-то не успевают. Но в целом эта история на самом деле происходит каждый год, потом, примерно через неделю, все выравнивается и доставляется в срок».

Ozon подсчитал, что с 8 по 11 ноября пользователи сделали 24,8 млн заказов почти на 54 млрд руб. Впрочем, несмотря на рост объема заказов, задержки посылок в пиковые даты в этом году на онлайн-площадках возникали реже, отмечает президент Лиги Селлеров Евгений Трифонов: «Бывает, на 100-300% возрастает спрос. И это, безусловно, нагрузка и на сотрудников, и на транспорт, и на логистические какие-то маршруты.

Нагрузки на ПВЗ, конечно, возрастают, но они за это получают деньги, они радоваться должны. По ПВЗ, которые принадлежат Wildberries, WB фиксирует какие-то метрики и по ним уже считает зарплаты.

Я к ним заходил: да, товара стало больше. И были кейсы, где вообще заваливали пункт выдачи полностью товарами на выдаче. Раньше в период акции клиенты писали, мол, жду ваш товар уже 500 лет, его все нет. Сейчас вопросов таких очень мало. Может быть, какие-то частные случаи были при доставке в другие регионы».

По оценкам игроков рынка, нехватка курьеров в следующем году составит 300-500 тыс. человек. Однако в период акции в сервисах доставки ажиотажного спроса не зафиксировали, все из-за того, что трафик перетекает именно на маркетплейсы. Об этом “Ъ FM” рассказала директор по маркетингу сервиса «Достависта» Елена Зайцева:

«Исторически мы наблюдаем повышенный спрос на услуги доставки, в том числе в периоды сезонных распродаж. Когда растет трафик в интернет-магазинах, соответственно, увеличивается количество заказов с экспресс-доставкой. Однако последние пару лет такой тренд, что распродажи 11.11 не приносят нам огромного всплеска продаж. На примере этого года мы увидели, что 11.11 по количеству доставок всего лишь на 8% больше, чем 10.11. Основной потребительский спрос в этот период на маркетплейсах.

Какие сложности испытывают селлеры в период распродаж

Безусловно, мы ощущаем некоторую нехватку курьеров, и для нас это основная точка роста, но мы научились это преодолевать, в том числе благодаря фокусу на автоматизацию большинства процессов. Мы, прежде всего, платформа для подработки. У нас есть динамическое ценообразование, то есть при возрастающем спросе цена для клиента возрастает, и повышается оплата заказа для курьера».

По данным «Платформы ОФД», лидерами продаж в период скидок стали электроника, одежда и товары для дома. А средний чек вырос на 9% год к году и составил почти 9 тыс. руб. При этом, по оценке аналитиков, цены перед распродажей завышаются в 50% предложений. Таким образом продавцы создают видимость скидок. В сервисе «Достависта» “Ъ FM” рассказали, что в условиях растущего спроса на услуги доставки и нехватки персонала они планируют увеличить бюджет на привлечение новых курьеров примерно в два раза в следующем году.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова

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