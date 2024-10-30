Скидкам не хватает места

Распродажи в «Черную пятницу» рискуют провалиться из-за дефицита складов у маркетплейсов. По данным Forbes, продавцам не хватает свободных площадей. С проблемами столкнулись партнеры Wildberries и Ozon. На фоне сезонного повышения спроса бизнесу приходится переплачивать или в срочном порядке искать незатоваренные помещения. Собеседники “Ъ FM” признают, что проблемы начались еще несколько месяцев назад, когда стоимость приемки товаров стала расти. В ожидании больших скидок покупатели готовятся к заказам, а селлеры не могут отгрузить продукцию на склады онлайн-платформ и фиксируют падение продаж. Что происходит на рынке? Разбирался Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В чатах селлеров ситуацию обсуждают в резких выражениях. Продавцы жалуются и допускают, что могут выйти из распродаж. Многие игроки несут убытки на пике сезона, хотя закладывали прибыль, признается управляющий директор компании Mimoza Home Антонина Миненко: «Честно говоря, мы впервые столкнулись с такой ситуацией. Обычно этот сезон дает сильный толчок продажам. А сейчас мы снижаем цены, продаем себе в минус, а их все равно нет. Факторов для этого много, в частности, платная приемка, потому что мы не имеем возможности размещения товаров на складах Wildberries. Что касается Ozon, то они существенно повысили стоимость хранения, и фактически все ушли в минус».

Собственные площадки для хранения есть далеко не у всех, но поиск решений приходится вести все более активно. Для этого нужны вложения, а непроверенные схемы увеличивают сроки поставок, отметил сооснователь магазина «Кофтёныши» Александр Блохин: «Стоимость поставки и приемки в 20 раз выше, нежели обычно. Мы всегда рассматривали нашу экономику, исходя из бесплатной поставки. Мы работаем по схеме Fulfillment by Seller: все товары доступны для продажи со склада и продавца, и маркетплейса. И если последний вариант недоступен, то мы продаем со своего склада.

Для покупателя это означает большие сроки доставки, а для нас — меньше продаж».

Маркетплейсы затруднения признают лишь отчасти, предлагая завозить товар на склады заранее. По оценкам Infoline, более половины онлайн-продаж в стране совместно контролируют Wildberries и Ozon. При этом у «Яндекс Маркета» и «Мегамаркета» проблем с отказами пока не фиксируется. Однако заменить крупнейшие площадки они вряд ли смогут, считает основатель облачного сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев: «Покупатели о таких проблемах не очень осведомлены. Пройдут эти скидки, и пусть даже по каким-то категориям будет сильно меньше селлеров, участвующих в этих акциях, трафик все равно распределится между двумя лидерами: Ozon и Wildberries.

Если есть два варианта — не продавать из-за высоких тарифов маркетплейсов либо продавать с более долгой доставкой, наверное, селлеры могут для себя сделать выбор».

Проблемы со складскими слотами стали активно проявляться в сентябре, а ситуацию октября игроки рынка даже сравнивать не берутся. В ноябре покупатели рассчитывают на скидки дважды: 11-го, в День шопинга, а затем через неделю, в традиционную «Черную пятницу». Декабрь тоже внушает опасения из-за массовых новогодних покупок. Маркетплейсы пытаются решать проблему. Для этого они по мере возможности увеличивают площади, объяснила глава аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай:

«Мы ожидаем, что совокупный оборот онлайна по итогам года достигнет 11 трлн руб., будет рекордный показатель. Результатом этого является стремительный рост логистики маркетплейсов. Естественно, лидерами по объему стройки являются Wildberries и Ozon. Совокупный объем площадей, которые будут занимать онлайн-операторы, в перспективе трех лет составит около 15 млн кв. м. И, конечно же, эти компании станут крупнейшими арендаторами на складском рынке России».

В первом полугодии 2024-го общий объем спроса на складские помещения вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в столичном регионе ставки аренды готовых объектов увеличились более чем на 70%, а средняя стоимость квадратного метра достигла 12 тыс. руб. в год.

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Иван Корякин