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Коммерсантъ FM
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Скидкам не хватает места

Какие сложности испытывают селлеры перед стартом распродаж

Распродажи в «Черную пятницу» рискуют провалиться из-за дефицита складов у маркетплейсов. По данным Forbes, продавцам не хватает свободных площадей. С проблемами столкнулись партнеры Wildberries и Ozon. На фоне сезонного повышения спроса бизнесу приходится переплачивать или в срочном порядке искать незатоваренные помещения. Собеседники “Ъ FM” признают, что проблемы начались еще несколько месяцев назад, когда стоимость приемки товаров стала расти. В ожидании больших скидок покупатели готовятся к заказам, а селлеры не могут отгрузить продукцию на склады онлайн-платформ и фиксируют падение продаж. Что происходит на рынке? Разбирался Станислав Крючков.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В чатах селлеров ситуацию обсуждают в резких выражениях. Продавцы жалуются и допускают, что могут выйти из распродаж. Многие игроки несут убытки на пике сезона, хотя закладывали прибыль, признается управляющий директор компании Mimoza Home Антонина Миненко: «Честно говоря, мы впервые столкнулись с такой ситуацией. Обычно этот сезон дает сильный толчок продажам. А сейчас мы снижаем цены, продаем себе в минус, а их все равно нет. Факторов для этого много, в частности, платная приемка, потому что мы не имеем возможности размещения товаров на складах Wildberries. Что касается Ozon, то они существенно повысили стоимость хранения, и фактически все ушли в минус».

Продавцы раскидываются предложениями

Собственные площадки для хранения есть далеко не у всех, но поиск решений приходится вести все более активно. Для этого нужны вложения, а непроверенные схемы увеличивают сроки поставок, отметил сооснователь магазина «Кофтёныши» Александр Блохин: «Стоимость поставки и приемки в 20 раз выше, нежели обычно. Мы всегда рассматривали нашу экономику, исходя из бесплатной поставки. Мы работаем по схеме Fulfillment by Seller: все товары доступны для продажи со склада и продавца, и маркетплейса. И если последний вариант недоступен, то мы продаем со своего склада.

Для покупателя это означает большие сроки доставки, а для нас — меньше продаж».

Маркетплейсы затруднения признают лишь отчасти, предлагая завозить товар на склады заранее. По оценкам Infoline, более половины онлайн-продаж в стране совместно контролируют Wildberries и Ozon. При этом у «Яндекс Маркета» и «Мегамаркета» проблем с отказами пока не фиксируется. Однако заменить крупнейшие площадки они вряд ли смогут, считает основатель облачного сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев: «Покупатели о таких проблемах не очень осведомлены. Пройдут эти скидки, и пусть даже по каким-то категориям будет сильно меньше селлеров, участвующих в этих акциях, трафик все равно распределится между двумя лидерами: Ozon и Wildberries.

Если есть два варианта — не продавать из-за высоких тарифов маркетплейсов либо продавать с более долгой доставкой, наверное, селлеры могут для себя сделать выбор».

Проблемы со складскими слотами стали активно проявляться в сентябре, а ситуацию октября игроки рынка даже сравнивать не берутся. В ноябре покупатели рассчитывают на скидки дважды: 11-го, в День шопинга, а затем через неделю, в традиционную «Черную пятницу». Декабрь тоже внушает опасения из-за массовых новогодних покупок. Маркетплейсы пытаются решать проблему. Для этого они по мере возможности увеличивают площади, объяснила глава аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай:

Маркетплейсы могут отлучить от скидок

«Мы ожидаем, что совокупный оборот онлайна по итогам года достигнет 11 трлн руб., будет рекордный показатель. Результатом этого является стремительный рост логистики маркетплейсов. Естественно, лидерами по объему стройки являются Wildberries и Ozon. Совокупный объем площадей, которые будут занимать онлайн-операторы, в перспективе трех лет составит около 15 млн кв. м. И, конечно же, эти компании станут крупнейшими арендаторами на складском рынке России».

Какие варианты доступны бизнесу при дефиците складских помещений

В первом полугодии 2024-го общий объем спроса на складские помещения вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в столичном регионе ставки аренды готовых объектов увеличились более чем на 70%, а средняя стоимость квадратного метра достигла 12 тыс. руб. в год.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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