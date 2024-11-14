До середины февраля суд продлил арест имущества экс-мэра Сочи

Мещанский суд Москвы продлил арест недвижимости и банковских счетов бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги и других приближенных лиц до февраля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест имущества бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги, матери и других фигурантов уголовного дела. По данным следствия, общая стоимость арестованного имущества составляет около 600 млн руб.

Арест наложили более чем на 30 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области и Москве, а также банковские счета юридических лиц. Меры продлили до 15 февраля 2025 года.

Судебное разбирательство касается обвинений в хищении двух земельных участков. Сумма ущерба составила 3,7 млн руб. Рассмотрение вопроса о продлении срока ареста самого бывшего мэра произойдет позднее.

Однако в ходе расследования уголовного дела могут появиться новые фигуранты. Следственные действия продолжаются. Господин Копайгородский свою вину не признает и отказывается содействовать в выявлении других лиц, вовлеченных в дело, отметила представитель прокуратуры. Защита Алексея Копайгородского просит смягчить меру пресечения на домашний арест или установить запрет на определенные действия.

«Ъ-Сочи» писал, что суд Москвы арестовал кредитный счет жены экс-мэра Сочи господина Копайгородского. Под арест попали почти 100 млн руб.

Мария Удовик