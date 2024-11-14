НДС не вписался в субсидию

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области добивается в суде взыскания более 900 млн руб. с ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК) и ООО «Шадринские тепловые сети» (ШТС). Истец намерен вернуть субсидии, выделенные в 2023–2024 годах из областного бюджета на компенсацию поставщикам тепла недополученных доходов. Компании иски не признают. В КГК пояснили, что по условиям получения субсидии направили ее на оплату долга за энергоресурсы, но истец считает, что платежи не должны были включать налог на добавленную стоимость.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КГК и ШТС обеспечивают теплом половину жителей Зауралья

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ КГК и ШТС обеспечивают теплом половину жителей Зауралья

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Курганской области поступили три иска департамента госрегулирования цен и тарифов региона к крупнейшим поставщикам тепла в Зауралье — ПАО «Курганская генерирующая компания» и его дочернему ООО «Шадринские тепловые сети» о взыскании в общей сумме 906,3 млн руб. Заявления оставлены без движения до 5 декабря. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

КГК департамент предъявил один иск на сумму 500 млн руб. ШТС является ответчиком по двум заявлениям с требованиями на 243 млн и 163,3 млн руб.

Согласно материалам дела, истец просит суд взыскать с поставщиков тепла субсидии, выделенные из областного бюджета в 2023–2024 годах на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению в Кургане, Шадринске и Шадринском муниципальном округе.

Региональные власти с помощью субсидии частично компенсируют теплоснабжающим компаниям выпадающие доходы, которые образуются из-за разницы между утвержденными тарифами и экономически обоснованными. В Курганской области обязательным условием получения бюджетных денег является направление этих средств на погашение просроченной кредиторской задолженности за энергоресурсы, которые образуются из-за того, что затраты поставщиков тепла не перекрываются тарифами. На официальном сайте департамента имеется информация о заключении соглашений с ШТС и КГК о предоставлении субсидий по результатам отбора заявок в августе 2023-го и в июне 2024 года.

В ПАО «КГК» сообщили, что претензии у департамента возникли после проверки управления федерального казначейства Курганской области, выявившей якобы нецелевое использование бюджетных средств. Нарушение, по мнению инспекторов, выразилось в том, что платежи, которыми получатели субсидий гасили долги за энергоресурсы, прежде всего за газ, включали налог на добавленную стоимость. Ответчики с этим не согласны и исковые требования не признают.

«По общему правилу, цель и результат предоставления субсидии на недополученные доходы достигаются в момент перечисления средств на счета предприятий. Однако в нашем случае, дополнительным критерием является факт оплаты задолженности за энергоресурсы. При этом на этапе оценки поданных заявок на конкурс госорган проверяет документальное подтверждение наличия задолженности за энергоресурсы у заявителя. Такая задолженность ПАО “КГК” и ООО “ШТС” была подтверждена актами сверок, счетами-фактурами. Суммы проверенной задолженности включали, естественно, НДС. После получения субсидий предприятия не только выплатили задолженность, как то требуется по соглашениям, но и отправили отчеты в госорган о достижении результата. Отчеты были приняты, претензий не поступило»,— сообщил “Ъ-Южный Урал” генеральный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев.

Кроме того, по его словам, в соответствии с действующим законодательством невозможно оплачивать задолженность кредиторов, применяющих общую систему налогообложения, без налога на добавленную стоимость.

«Иск регулятора основан на неверных выводах управления федерального казначейства, не обоснован, не имеет процессуальной перспективы. Исковые требования компании не признают. Аргументированные ответы были даны УФК и истцу. Аналогичная позиция будет заявлена в суде»,— подчеркивает гендиректор КГК.

В департаменте госрегулирования цен и тарифов региона и правительстве Курганской области не удалось получить комментарий по поводу судебного спора с поставщиками тепла: на момент подготовки материала ответ на запрос “Ъ-Южный Урал” не поступил.

ПАО «Курганская генерирующая компания» с 2013 года является единой теплоснабжающей организацией на большей части территории Кургана. С 1 января 2025 года КГК получит статус единого поставщика всего Кургана, Шадринска и ряда населенных пунктов Шадринского округа. ООО «Шадринские тепловые сети», которое сейчас имеет такой статус, станет структурным подразделением КГК. Также к Курганской генерирующей компании присоединят другую «дочку» — ООО «Курганские теплоэнергетические системы».

По данным «СПАРК Интерфакс», ПАО «КГК» было создано в Кургане в 2006 году. Мажоритарным акционером организации является курганский «Фонд развития электроэнергетики», которому принадлежат 73,37% ценных бумаг. По итогам 2023 года выручка КГК составила 7,4 млрд руб. (7,5 млрд в 2022 году), чистая прибыль — 539,1 млн (302 млн), чистые активы — 7,2 млрд (6,8 млрд руб.).

Эксперты считают, что у департамента госрегулирования цен и тарифов Зауралья есть шанс вернуть деньги, не исключено, что только частично. Руководитель проектов, старший юрист Enforce Law Company Данил Ананьин отмечает, что в постановлении правительства Курганской области, которым прописан порядок предоставления субсидий, указано, что сумма НДС туда не включена. «В таком случае, если в субсидию не заложен НДС, субсидия не компенсирует его сумму, и получатель оплачивает налог за счет собственных средств. Это устоявшаяся практика. Суд может расценить поведение получателя субсидий как нарушение соответствующих условий их предоставления»,— говорит эксперт. Данил Ананьин отмечает, что в нормативно-правовом акте в случае нарушения условий предусмотрен возврат субсидии в полном объеме, но допускает, что суд решит взыскать только НДС.

Юрист Nasonov Pirogov Ксения Доможирова считает, что положение о невключении в сумму субсидии НДС в постановлениях курганского правительства сформулировано неоднозначно. «Правительство ограничилось лишь формальной ссылкой на ст.170 Налогового кодекса РФ, не раскрывая содержание пункта. Организации при подаче запросов на субсидии обосновывали необходимую сумму средств, исходя из размера просроченной задолженности, включающего НДС, предоставляя документы, из которых следовало включение НДС в общую сумму долга. В такой ситуации организации могли добросовестно полагать, что субсидия компенсировала долги с учетом необходимости уплаты НДС. Также надо учитывать, что ответчики действительно направили полученные суммы на погашение просроченной задолженности, а не на покрытие иных расходов. Возможные ошибки, допущенные в ходе налогового учета, могут быть скорректированы в рамках мер налогового регулирования. Возложение на организации столь существенных негативных финансовых последствий при таких обстоятельствах не может отвечать принципу справедливости»,— считает юрист. Ксения Доможирова подчеркивает, что взыскание таких сумм с поставщиков тепла во время отопительного сезона может повлечь «существенные неблагоприятные последствия», и эти обстоятельства должны учитываться судом в ходе разбирательства.

Юлия Гарипова