Мосбиржа разрешила эмитентам приобретать короткий тикер, первым стал Т

Эмитенты Мосбиржи (MOEX: MOEX) смогут вместо классического четырех- или пятибуквенного тикера выбрать комбинацию, состоящую из одного–трех символов. Услуга доступна эмитентам акций из первого уровня листинга. Первыми такой возможностью воспользовались «Т-технологии» (владелец Т-банка).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На Мосбирже прошла церемония удара в биржевой колокол в связи с присвоением акциям «Т-технологии» торгового кода «Т». Смена тикера произойдет с 28 ноября.

По мнению председателя правления Мосбиржи Виктора Жидкова, уникальный тикер упрощает идентификацию компании. «Сегодня каждый клиент в любой сфере предъявляет запрос на индивидуальный подход. Эмитенты — это наши клиенты, и мы обязательно должны персонализировать предоставляемые им услуги»,— говорится в заявлении господина Жидкова.

Тикеры появились на биржевых рынках почти 60 лет назад. Они используются для кратного обозначения акций, облигаций, валюты или товара.