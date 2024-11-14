Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосбиржа разрешила эмитентам приобретать короткий тикер, первым стал Т

Эмитенты Мосбиржи (MOEX: MOEX) смогут вместо классического четырех- или пятибуквенного тикера выбрать комбинацию, состоящую из одного–трех символов. Услуга доступна эмитентам акций из первого уровня листинга. Первыми такой возможностью воспользовались «Т-технологии» (владелец Т-банка).

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На Мосбирже прошла церемония удара в биржевой колокол в связи с присвоением акциям «Т-технологии» торгового кода «Т». Смена тикера произойдет с 28 ноября.

По мнению председателя правления Мосбиржи Виктора Жидкова, уникальный тикер упрощает идентификацию компании. «Сегодня каждый клиент в любой сфере предъявляет запрос на индивидуальный подход. Эмитенты — это наши клиенты, и мы обязательно должны персонализировать предоставляемые им услуги»,— говорится в заявлении господина Жидкова.

Тикеры появились на биржевых рынках почти 60 лет назад. Они используются для кратного обозначения акций, облигаций, валюты или товара.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...