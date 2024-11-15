Чем известна кандидат на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @thetacticalgames Фото: @thetacticalgames

Тулси Габбард родилась 12 апреля 1981 года на Тутуиле — главном острове Американского Самоа. В 2009 году окончила Гавайский Тихоокеанский университет. Бакалавр в области делового администрирования.

С 1999 года была членом Демократической партии. В 2002 году была избрана в Палату представителей штата Гавайи. Оставила должность ради службы в Национальной гвардии в 2003 году. С 2004 по 2005 год служила в медицинской роте в Ираке. В 2007 году с отличием окончила офицерскую школу. С 2008 по 2009 год служила в военной полиции на территории Кувейта в должности второго лейтенанта, занималась обучением контртеррористических подразделений.

В 2012 году как кандидат от Демократической партии была избрана в Палату представителей США от штата Гавайи, став первой приверженкой индуизма в Конгрессе США. Сохраняла свой пост в течение восьми лет и добровольно покинула его в 2021-м.

С 2013 по 2016 год также занимала пост зампреда Национального комитета Демпартии. Уволилась, поддержав кандидатуру Берни Сандерса на демократических праймериз. В 2019–2020 годах вела собственную кампанию за выдвижение на пост президента.

В 2021 году получила назначение в резерв армии США (USAR). Работая на полставки в качестве офицера по гражданским вопросам, в 2021 году была повышена до звания подполковника.

В октябре 2022 года вышла из Демократической партии. Через месяц стала корреспондентом Fox News, периодически выступала на шоу Такера Карлсона. 26 августа 2024 года поддержала кандидатуру Дональда Трампа на выборах президента США. 22 октября 2024 года вступила в Республиканскую партию. 13 ноября Дональд Трамп объявил, что выбрал Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки (DNI).

Замужем, детей нет.