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В Екатеринбурге отменили концерт Надежды Кадышевой

В екатеринбургском ККТ «Космос» отменили концерт российской исполнительницы Надежды Кадышевой, который должен был пройти 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе концертной площадки.

Надежда Кадышева во время выступления в 2010 году

Надежда Кадышева во время выступления в 2010 году

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

Надежда Кадышева во время выступления в 2010 году

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

«В соответствии с официальным письмом организатора, концерт Надежды Кадышевой переносится»,— сообщили представили ККТ, добавив, что новую дату концерта сообщат позже.

Ранее рок-группа «Пилот» перенесла концерт в Екатеринбурге на 7 февраля. Выступления также были перенесены в Тюмени, Челябинске и Перми. Причиной стала травма руки у барабанщика коллектива.

Полина Хабарова

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