В Екатеринбурге отменили концерт Надежды Кадышевой

В екатеринбургском ККТ «Космос» отменили концерт российской исполнительницы Надежды Кадышевой, который должен был пройти 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе концертной площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Кадышева во время выступления в 2010 году

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ Надежда Кадышева во время выступления в 2010 году

Фото: Наталья Логинова, Коммерсантъ

«В соответствии с официальным письмом организатора, концерт Надежды Кадышевой переносится»,— сообщили представили ККТ, добавив, что новую дату концерта сообщат позже.

Ранее рок-группа «Пилот» перенесла концерт в Екатеринбурге на 7 февраля. Выступления также были перенесены в Тюмени, Челябинске и Перми. Причиной стала травма руки у барабанщика коллектива.

Полина Хабарова