В Екатеринбурге перенесли концерт группы «Пилот»

Рок-группа «Пилот» сообщила в своих социальных сетях о переносе концертов в Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми. Причиной стала травма руки у барабанщика коллектива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Барабанщик группы Никита Белозеров ушиб руку, ему был предписан недельный покой, из-за чего участие в шоу стало невозможно. «Весь коллектив уже был в аэропорту и готовился вылетать в Челябинск, но, к нашему огромному сожалению, было принято решение о переносе концертов этой недели. Мы расстроены, но обстоятельства бывают сильнее нас»,— написали в канале коллектива.

Концерт в Екатеринбурге пройдет 7 февраля, на этот же месяц перенесены выступления в других городах тура, где концерты пришлось отменить. Купленные ранее билеты будут действительны, их не нужно менять на новые даты. Коллектив пока принимает решение о том, когда перенесенный концерт пройдет в Тюмени, об этом сообщат позже.

Выступление группы «Пилот» должно было состояться сегодня, 18 октября, в клубе «Фабрика». В Тюмени коллектив планировал выступить в воскресенье, 20 октября, на площадке «Глав Клуб».

Анна Капустина