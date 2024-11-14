Житель Оренбургской области предстанет перед судом за убийство татарстанца

Следственные органы завершили расследование дела против жителя Оренбургской области, обвиняемого в убийстве жителя Татарстана и других тяжких преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба СК по Оренбургской области.

По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемый приехал в Чирповское сельское поселение Лаишевского района Татарстана и без видимой причины обстрелял из травматического пистолета троих местных жителей, находившихся в припаркованном автомобиле. Когда потерпевшие попытались убежать, злоумышленник открыл по ним огонь из ружья. В результате один человек погиб на месте, двое смогли спастись.

Полтора года спустя, в октябре 2023 года, тот же мужчина совершил еще одно убийство — на этот раз таксиста в Новосергиевском районе Оренбургской области. Попросив водителя отвезти его за пределы поселка, обвиняемый выстрелил в него из травматического пистолета не менее 14 раз. Затем он спрятал тело жертвы и перегнал автомобиль в безлюдное место.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Анар Зейналов