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Коммерсантъ FM
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Сим-карты настроились на раздвоение

«Вымпелком» расширяет использование одного номера на двух устройствах

«Вымпелком» предлагает абонентам начать использовать один номер телефона для двух физических сим-карт. Ранее технология работала только с eSIM и не получала разрешения властей. Некоторые операторы связи считают востребованность такой услуги завышенной, но аналитики предполагают, что к 2027 году число ее потребителей может достичь 3 млн. Однако технология имеет риски безопасности.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Вымпелком» запустил услугу, которая позволяет иметь две сим-карты с одним абонентским номером телефона, рассказали “Ъ” в компании. «Дополнительная сим-карта может быть как физической, так и eSIM»,— добавили в операторе. Ранее у абонентов была возможность работать только с устройствами, которые поддерживают eSIM. В компании объясняют, что входящие звонки поступают на оба устройства, однако смс — только на «основную» (первую) сим-карту. Звонить и писать сообщения можно со обоих устройств, тариф, пакеты трафика, минут и смс едины для обеих сим-карт. Первые 30 дней услуга бесплатна, далее 150 руб./мес. На данный момент она доступна в десяти регионах, и в «Вымпелкоме» рассчитывают, что услуга будет востребована у более 1 млн их абонентов. В компании не раскрывают размер вложений в запуск.

«Реализовать такую услугу позволяет послабление от органов власти, которые, видимо, разрешили ограниченную географически эксплуатацию, нацеленную на b2c-устройства в связке смартфон и умные часы»,— предполагает руководитель направления IoT & Cloud J’son & Partners Consulting Антон Салов. Он добавляет, что при запуске услуги в федеральную коммерческую эксплуатацию к 2027 году исходя из прогнозируемого роста IoT-подключений абонентами на рынке РФ могут стать около 3 млн человек и 6 млн устройств. «По мере роста числа интеллектуальных устройств спрос на такую услугу в долгосрочной перспективе будет расти»,— подтверждает управляющий партнер «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении оборота сим-карт: с 1 января 2025 года граждане РФ смогут оформить на себя не более 20 сим-карт, иностранцы — не более десяти. Иностранным гражданам продажа сим-карт без сдачи биометрических данных запрещена.

«Выпуск второй сим-карты к одному номеру и использование ее на различных устройствах не должны нарушать базовые принципы безопасности и прозрачности для СОРМ, включая видимость трафика в сети для соответствия лицензионным требованиям»,— объясняет источник на телеком-рынке. Обеспечение прозрачности трафика осуществляется на уровне сетевой инфраструктуры оператора, говорит он.

«МТС технически готова к подключению eSIM под единым номером к другим устройствам, а также к масштабированию услуги в других регионах РФ после получения соответствующих разрешений»,— говорят в компании. В МТС добавляют, что запустили в октябре 2023 года в Москве услугу, которая позволяет принимать и совершать вызовы с умных часов с eSIM под тем же номером, который используется в смартфоне.

В «МегаФоне» говорят, что подключили подобную услугу для eSIM в сентябре 2023 года: «По итогам исследований и тестового запуска мы пришли к выводу, что наиболее привлекательным для абонентов является использование связки смартфона и умных часов с eSIM». Опция доступна в 20 регионах.

В t2 оценивают, что «востребованность на уровне 1 млн клиентов на оператора кажется завышенной, так как услуга ориентирована в первую очередь на смарт-часы». «Функционал одновременного использования номера на двух устройствах полезен в редких случаях, например, когда абонент готов оставить основной смартфон и ограничить себя смарт-часами»,— считают в операторе. В компании, однако, не исключают запуска подобного решения, «когда со стороны клиента будет явный запрос».

Однако у услуги есть риски, говорит Антон Салов: «Технология компрометирует аутентификацию по входящему звонку: если злоумышленник завладеет устройством со второй сим/eSIM с тем же номером и на него придет "авторизационный звонок", то по нему он сможет назвать необходимые для подтверждения цифры номера. При этом более популярные методы аутентификации по коду в смс или push остаются вне модели угроз».

Алексей Жабин

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