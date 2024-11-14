У брокеров снизилась клиентская активность
Вместе с тем выросли доходы от размещения свободных средств
За прошедшие девять месяцев 2024 года у крупнейших брокерских компаний почти не выросла выручка по сравнению с прошлогодним результатом. Вместе с тем они смогли значительно нарастить чистую прибыль. Во многом на такие результаты брокеров повлияли высокие ставки на долговом рынке. С одной стороны, они сокращали активность инвесторов на рынке акций и облигаций, что вело к падению стоимости ценных бумаг. С другой стороны, размещение свободных средств под высокий процент позволяло получать дополнительные доходы. Вместе с тем такая ситуация может сохраниться и в ближайшие месяцы, так как предпосылок снижения ставок пока не просматривается.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Согласно опубликованной отчетности по РСБУ за девять месяцев 2024 года, выручка от профильных услуг крупнейших брокерских компаний (38 профучастников) составила 44,7 млрд руб. Это на символические 0,1% выше результата в прошлом году. За полугодие рост выручки у крупнейших компаний превышал 8%. Ряд компаний за отчетный период показал снижение выручки на 8–20%, тогда как некоторые из брокеров, такие как «Старт Капитал», «ВТБ Капитал Трейдинг», «Го Инвест», «Апрель Капитал брокер», продемонстрировали рост показателей в 2–5 раз.
Эксперты отмечают, что на результат работы инвестиционных компаний влияет несколько факторов. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, высокая ключевая ставка влияет на приток и активность клиентов (количество сделок) и эмитентов (по привлечению капитала). В конце октября ЦБ поднял ставку до исторического рекорда в 21%, причем не исключил дальнейшего повышения в конце года. Кроме того, по словам господина Леснова, снижение фондового рынка сказывается на доходах брокеров. Комиссионные зачастую взимаются в процентах от объема сделок, а чем дешевле ценная бумага, «тем меньше в абсолютном выражении брокер получит комиссии», отмечает он. В частности, индекс акций Московской биржи с конца мая демонстрировал уверенное снижение, к началу сентября опустился вплотную к уровню 2500 пунктов. Даже с учетом небольшой коррекции к концу третьего квартала 2024 года он был ниже на 8% значений начала года. Индекс гособлигаций RGBITR потерял за девять месяцев почти 10%.
Снижение рынка и рост ставок по депозитам снизили привлекательность фондового рынка в глазах инвесторов, что привело к стагнации клиентских активов, отмечает старший инвестиционный аналитик «Го Инвест» Ильдар Макаренков. Многие инвесторы «фактически заперты в убыточных позициях по акциям, но не спешат их закрывать», отмечает он. В частности, согласно опубликованной отчетности, остатки на счетах клиентов сохраняются на высоком уровне. На 30 сентября они приблизились к 358 млрд руб., на 4% выше, чем годом ранее.
Показатели крупнейших инвестиционных компаний за девять месяцев 2024 года
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н.д.— нет данных.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
По данным опубликованной отчетности.
Из раскрытых данных (21 компания) немного снизились комиссионные от операций на фондовом рынке (на 5%, до 17,3 млрд руб.). Однако заметно выросли комиссионные на срочном рынке (на треть, до 2,8 млрд руб.), в первую очередь у крупных компаний — БКС и «Финама». При этом комиссионные от размещения ценных бумаг также снизились — на 15%, до 2,2 млрд руб. Однако это произошло из-за значительного снижения показателя у «Сбербанк КИБ». Кроме того, ряд крупных игроков этого сегмента (БК «Регион», ИФК «Солид», «Тринфико») не раскрыл информацию. Вместе с тем восемь компаний увеличили выручку в этом сегменте, порой в несколько раз. Показательно, что ряд компаний почти полностью перешел именно на эти услуги, среди них «Джи Ай Солюшенс», ИК «Лидер», «Иволга Капитал», «Диалот».
Впрочем, в этих условиях профучастники заработали высокую прибыль — по итогам девяти месяцев этого года она достигла 44 млрд руб., превысив прошлогодний результат более чем на 41%. Из 38 отчитавшихся компаний лишь одна показала убыток, тогда как год назад убыток показывали семь брокеров. Стоит отметить, что прибыль формируется не только от профильных услуг, но и от торговых и инвестиционных доходов. «Высокая ключевая ставка дает возможность брокерам размещать свободные денежные средства под высокий процент, что влияет на чистую прибыль»,— поясняет Дмитрий Леснов.
В целом в нынешних условиях опрошенные участники рынка не слишком оптимистично смотрят в будущее (см. также материал рядом), хотя и не спешат озвучивать это авторизованно. Источник “Ъ” в крупной брокерской компании заметил, что предпосылок для сильного роста выручки в настоящее время не просматривается. «Например, необходимо значительное увеличение числа активных клиентов либо значительное увеличение операций, чего в реалиях 2024 года не наблюдалось на фоне высоких процентных ставок в экономике»,— поясняет он.