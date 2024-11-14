У брокеров снизилась клиентская активность

За прошедшие девять месяцев 2024 года у крупнейших брокерских компаний почти не выросла выручка по сравнению с прошлогодним результатом. Вместе с тем они смогли значительно нарастить чистую прибыль. Во многом на такие результаты брокеров повлияли высокие ставки на долговом рынке. С одной стороны, они сокращали активность инвесторов на рынке акций и облигаций, что вело к падению стоимости ценных бумаг. С другой стороны, размещение свободных средств под высокий процент позволяло получать дополнительные доходы. Вместе с тем такая ситуация может сохраниться и в ближайшие месяцы, так как предпосылок снижения ставок пока не просматривается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно опубликованной отчетности по РСБУ за девять месяцев 2024 года, выручка от профильных услуг крупнейших брокерских компаний (38 профучастников) составила 44,7 млрд руб. Это на символические 0,1% выше результата в прошлом году. За полугодие рост выручки у крупнейших компаний превышал 8%. Ряд компаний за отчетный период показал снижение выручки на 8–20%, тогда как некоторые из брокеров, такие как «Старт Капитал», «ВТБ Капитал Трейдинг», «Го Инвест», «Апрель Капитал брокер», продемонстрировали рост показателей в 2–5 раз.

Эксперты отмечают, что на результат работы инвестиционных компаний влияет несколько факторов. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, высокая ключевая ставка влияет на приток и активность клиентов (количество сделок) и эмитентов (по привлечению капитала). В конце октября ЦБ поднял ставку до исторического рекорда в 21%, причем не исключил дальнейшего повышения в конце года. Кроме того, по словам господина Леснова, снижение фондового рынка сказывается на доходах брокеров. Комиссионные зачастую взимаются в процентах от объема сделок, а чем дешевле ценная бумага, «тем меньше в абсолютном выражении брокер получит комиссии», отмечает он. В частности, индекс акций Московской биржи с конца мая демонстрировал уверенное снижение, к началу сентября опустился вплотную к уровню 2500 пунктов. Даже с учетом небольшой коррекции к концу третьего квартала 2024 года он был ниже на 8% значений начала года. Индекс гособлигаций RGBITR потерял за девять месяцев почти 10%.

Снижение рынка и рост ставок по депозитам снизили привлекательность фондового рынка в глазах инвесторов, что привело к стагнации клиентских активов, отмечает старший инвестиционный аналитик «Го Инвест» Ильдар Макаренков. Многие инвесторы «фактически заперты в убыточных позициях по акциям, но не спешат их закрывать», отмечает он. В частности, согласно опубликованной отчетности, остатки на счетах клиентов сохраняются на высоком уровне. На 30 сентября они приблизились к 358 млрд руб., на 4% выше, чем годом ранее.

Показатели крупнейших инвестиционных компаний за девять месяцев 2024 года Выйти из полноэкранного режима Название Выручка (млн руб.) Изменение за год (%) В том числе от брокерской деятельности (млн руб.) Изменение за год (%) Чистая прибыль (млн руб.) Изменение за год (%) БКС 13898,8 -12,5 12545,4 -5,2 714,7 -77,3 «Финам» 5173,8 27,8 3622,0 23,1 2309,2 169,2 БК «Регион» 3570,6 -8,0 н.д. — 3469,4 25,0 ИФК «Солид» 2090,6 7,3 н.д. — 692,9 -2,6 «Сбербанк КИБ» 1867,8 -24,4 1431,6 -31,5 9091,5 -41,1 «Старт Капитал» 1754,9 424,6 н.д. — 8857,7 — «ВТБ Капитал Трейдинг» 1528,3 145,3 н.д. — 1284,6 341,3 «Алор+» 1505,8 31,0 1020,9 1,8 1470,0 36,1 «Цифра брокер» 1422,4 -21,7 940,1 -39,3 1813,1 74,8 «Ньютон Инвестиции» 1359,5 -1,3 н.д. — 151,3 16,5 «Го Инвест» 1272,0 122,4 н.д. — 516,5 — «Ренессанс Брокер» 1142,8 -27,9 470,2 -9,0 893,8 -42,0 «Дженерал Инвест» 1043,8 35,6 922,9 24,9 25,6 -84,9 «Апрель Капитал брокер» 714,4 137,5 н.д. — 329,6 37,4 «СБ Брокер» 520,7 -11,4 н.д. — 73,9 — «Москва Сити Секьюритиз» 474,6 -16,9 470,2 -17,0 477,8 64,5 «Ива Партнерс» 459,9 -19,6 н.д. — 2437,2 71,5 «Велес Капитал» 438,7 2,8 401,1 2,7 422,4 130,1 «Питер Траст» 410,5 72,6 н.д. — 176,2 10,6 «Грандис Капитал» 401,8 26,0 252,3 118,5 268,0 96,4 «Арована Капитал» 377,1 -71,2 н.д. — 6009,7 — «КИТ Финанс» 370,1 -47,2 280,1 -54,8 592,2 342,8 «Фонтвьель» 346,9 106,4 н.д. — 140,6 108,3 «Джи Ай Союшенс» 328,7 462,8 328,1 521,3 78,9 132,9 «Вектор Капитал» 321,7 1130,7 125,6 389,8 278,2 — «Актив» 270,7 48,3 н.д. — 2,9 — «Ронин» 225,8 6,9 225,3 6,9 178,9 5,6 ИК «Лидер» 192,5 -83,4 20,0 -91,3 591,2 -43,0 «Риком-Траст» 187,9 229,8 135,5 16,7 -25,7 — «Иволга Капитал» 158,6 -27,9 137,9 -33,5 12,4 -90,2 «Финансовое ателье ГроттБьерн» 154,7 -7,9 148,9 -9,1 200,4 37,3 «Айгенис» 151,3 432,5 н.д. — 38,3 -48,3 «Твой брокер» 128,1 12,3 128,1 12,3 191,0 123,9 «Диалот» 115,1 28,8 115,1 28,8 5,4 -48,9 «Резерв-Инвест» 90,8 -25,5 н.д. — 26,4 -37,3 «Примула» 85,6 -64,7 н.д. — 2,6 -63,4 «Т-Инвест Лаб» 83,6 -60,5 74,6 -56,5 129,2 -79,0 АКБФ 83,2 -36,7 н.д. — 26,5 — Открыть в новом окне н.д.— нет данных. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. По данным опубликованной отчетности.

Из раскрытых данных (21 компания) немного снизились комиссионные от операций на фондовом рынке (на 5%, до 17,3 млрд руб.). Однако заметно выросли комиссионные на срочном рынке (на треть, до 2,8 млрд руб.), в первую очередь у крупных компаний — БКС и «Финама». При этом комиссионные от размещения ценных бумаг также снизились — на 15%, до 2,2 млрд руб. Однако это произошло из-за значительного снижения показателя у «Сбербанк КИБ». Кроме того, ряд крупных игроков этого сегмента (БК «Регион», ИФК «Солид», «Тринфико») не раскрыл информацию. Вместе с тем восемь компаний увеличили выручку в этом сегменте, порой в несколько раз. Показательно, что ряд компаний почти полностью перешел именно на эти услуги, среди них «Джи Ай Солюшенс», ИК «Лидер», «Иволга Капитал», «Диалот».

Впрочем, в этих условиях профучастники заработали высокую прибыль — по итогам девяти месяцев этого года она достигла 44 млрд руб., превысив прошлогодний результат более чем на 41%. Из 38 отчитавшихся компаний лишь одна показала убыток, тогда как год назад убыток показывали семь брокеров. Стоит отметить, что прибыль формируется не только от профильных услуг, но и от торговых и инвестиционных доходов. «Высокая ключевая ставка дает возможность брокерам размещать свободные денежные средства под высокий процент, что влияет на чистую прибыль»,— поясняет Дмитрий Леснов.

В целом в нынешних условиях опрошенные участники рынка не слишком оптимистично смотрят в будущее (см. также материал рядом), хотя и не спешат озвучивать это авторизованно. Источник “Ъ” в крупной брокерской компании заметил, что предпосылок для сильного роста выручки в настоящее время не просматривается. «Например, необходимо значительное увеличение числа активных клиентов либо значительное увеличение операций, чего в реалиях 2024 года не наблюдалось на фоне высоких процентных ставок в экономике»,— поясняет он.

Ксения Куликова