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Коммерсантъ FM
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У брокеров снизилась клиентская активность

Вместе с тем выросли доходы от размещения свободных средств

За прошедшие девять месяцев 2024 года у крупнейших брокерских компаний почти не выросла выручка по сравнению с прошлогодним результатом. Вместе с тем они смогли значительно нарастить чистую прибыль. Во многом на такие результаты брокеров повлияли высокие ставки на долговом рынке. С одной стороны, они сокращали активность инвесторов на рынке акций и облигаций, что вело к падению стоимости ценных бумаг. С другой стороны, размещение свободных средств под высокий процент позволяло получать дополнительные доходы. Вместе с тем такая ситуация может сохраниться и в ближайшие месяцы, так как предпосылок снижения ставок пока не просматривается.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно опубликованной отчетности по РСБУ за девять месяцев 2024 года, выручка от профильных услуг крупнейших брокерских компаний (38 профучастников) составила 44,7 млрд руб. Это на символические 0,1% выше результата в прошлом году. За полугодие рост выручки у крупнейших компаний превышал 8%. Ряд компаний за отчетный период показал снижение выручки на 8–20%, тогда как некоторые из брокеров, такие как «Старт Капитал», «ВТБ Капитал Трейдинг», «Го Инвест», «Апрель Капитал брокер», продемонстрировали рост показателей в 2–5 раз.

Эксперты отмечают, что на результат работы инвестиционных компаний влияет несколько факторов. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, высокая ключевая ставка влияет на приток и активность клиентов (количество сделок) и эмитентов (по привлечению капитала). В конце октября ЦБ поднял ставку до исторического рекорда в 21%, причем не исключил дальнейшего повышения в конце года. Кроме того, по словам господина Леснова, снижение фондового рынка сказывается на доходах брокеров. Комиссионные зачастую взимаются в процентах от объема сделок, а чем дешевле ценная бумага, «тем меньше в абсолютном выражении брокер получит комиссии», отмечает он. В частности, индекс акций Московской биржи с конца мая демонстрировал уверенное снижение, к началу сентября опустился вплотную к уровню 2500 пунктов. Даже с учетом небольшой коррекции к концу третьего квартала 2024 года он был ниже на 8% значений начала года. Индекс гособлигаций RGBITR потерял за девять месяцев почти 10%.

Снижение рынка и рост ставок по депозитам снизили привлекательность фондового рынка в глазах инвесторов, что привело к стагнации клиентских активов, отмечает старший инвестиционный аналитик «Го Инвест» Ильдар Макаренков. Многие инвесторы «фактически заперты в убыточных позициях по акциям, но не спешат их закрывать», отмечает он. В частности, согласно опубликованной отчетности, остатки на счетах клиентов сохраняются на высоком уровне. На 30 сентября они приблизились к 358 млрд руб., на 4% выше, чем годом ранее.

Показатели крупнейших инвестиционных компаний за девять месяцев 2024 года

Название Выручка (млн руб.) Изменение за год (%) В том числе от брокерской деятельности (млн руб.) Изменение за год (%) Чистая прибыль (млн руб.) Изменение за год (%)
БКС 13898,8 -12,5 12545,4 -5,2 714,7 -77,3
«Финам» 5173,8 27,8 3622,0 23,1 2309,2 169,2
БК «Регион» 3570,6 -8,0 н.д. 3469,4 25,0
ИФК «Солид» 2090,6 7,3 н.д. 692,9 -2,6
«Сбербанк КИБ» 1867,8 -24,4 1431,6 -31,5 9091,5 -41,1
«Старт Капитал» 1754,9 424,6 н.д. 8857,7
«ВТБ Капитал Трейдинг» 1528,3 145,3 н.д. 1284,6 341,3
«Алор+» 1505,8 31,0 1020,9 1,8 1470,0 36,1
«Цифра брокер» 1422,4 -21,7 940,1 -39,3 1813,1 74,8
«Ньютон Инвестиции» 1359,5 -1,3 н.д. 151,3 16,5
«Го Инвест» 1272,0 122,4 н.д. 516,5
«Ренессанс Брокер» 1142,8 -27,9 470,2 -9,0 893,8 -42,0
«Дженерал Инвест» 1043,8 35,6 922,9 24,9 25,6 -84,9
«Апрель Капитал брокер» 714,4 137,5 н.д. 329,6 37,4
«СБ Брокер» 520,7 -11,4 н.д. 73,9
«Москва Сити Секьюритиз» 474,6 -16,9 470,2 -17,0 477,8 64,5
«Ива Партнерс» 459,9 -19,6 н.д. 2437,2 71,5
«Велес Капитал» 438,7 2,8 401,1 2,7 422,4 130,1
«Питер Траст» 410,5 72,6 н.д. 176,2 10,6
«Грандис Капитал» 401,8 26,0 252,3 118,5 268,0 96,4
«Арована Капитал» 377,1 -71,2 н.д. 6009,7
«КИТ Финанс» 370,1 -47,2 280,1 -54,8 592,2 342,8
«Фонтвьель» 346,9 106,4 н.д. 140,6 108,3
«Джи Ай Союшенс» 328,7 462,8 328,1 521,3 78,9 132,9
«Вектор Капитал» 321,7 1130,7 125,6 389,8 278,2
«Актив» 270,7 48,3 н.д. 2,9
«Ронин» 225,8 6,9 225,3 6,9 178,9 5,6
ИК «Лидер» 192,5 -83,4 20,0 -91,3 591,2 -43,0
«Риком-Траст» 187,9 229,8 135,5 16,7 -25,7
«Иволга Капитал» 158,6 -27,9 137,9 -33,5 12,4 -90,2
«Финансовое ателье ГроттБьерн» 154,7 -7,9 148,9 -9,1 200,4 37,3
«Айгенис» 151,3 432,5 н.д. 38,3 -48,3
«Твой брокер» 128,1 12,3 128,1 12,3 191,0 123,9
«Диалот» 115,1 28,8 115,1 28,8 5,4 -48,9
«Резерв-Инвест» 90,8 -25,5 н.д. 26,4 -37,3
«Примула» 85,6 -64,7 н.д. 2,6 -63,4
«Т-Инвест Лаб» 83,6 -60,5 74,6 -56,5 129,2 -79,0
АКБФ 83,2 -36,7 н.д. 26,5

н.д.— нет данных.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

По данным опубликованной отчетности.

Из раскрытых данных (21 компания) немного снизились комиссионные от операций на фондовом рынке (на 5%, до 17,3 млрд руб.). Однако заметно выросли комиссионные на срочном рынке (на треть, до 2,8 млрд руб.), в первую очередь у крупных компаний — БКС и «Финама». При этом комиссионные от размещения ценных бумаг также снизились — на 15%, до 2,2 млрд руб. Однако это произошло из-за значительного снижения показателя у «Сбербанк КИБ». Кроме того, ряд крупных игроков этого сегмента (БК «Регион», ИФК «Солид», «Тринфико») не раскрыл информацию. Вместе с тем восемь компаний увеличили выручку в этом сегменте, порой в несколько раз. Показательно, что ряд компаний почти полностью перешел именно на эти услуги, среди них «Джи Ай Солюшенс», ИК «Лидер», «Иволга Капитал», «Диалот».

Впрочем, в этих условиях профучастники заработали высокую прибыль — по итогам девяти месяцев этого года она достигла 44 млрд руб., превысив прошлогодний результат более чем на 41%. Из 38 отчитавшихся компаний лишь одна показала убыток, тогда как год назад убыток показывали семь брокеров. Стоит отметить, что прибыль формируется не только от профильных услуг, но и от торговых и инвестиционных доходов. «Высокая ключевая ставка дает возможность брокерам размещать свободные денежные средства под высокий процент, что влияет на чистую прибыль»,— поясняет Дмитрий Леснов.

В целом в нынешних условиях опрошенные участники рынка не слишком оптимистично смотрят в будущее (см. также материал рядом), хотя и не спешат озвучивать это авторизованно. Источник “Ъ” в крупной брокерской компании заметил, что предпосылок для сильного роста выручки в настоящее время не просматривается. «Например, необходимо значительное увеличение числа активных клиентов либо значительное увеличение операций, чего в реалиях 2024 года не наблюдалось на фоне высоких процентных ставок в экономике»,— поясняет он.

Ксения Куликова

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