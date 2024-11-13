В Москве будут повышать транспортный налог ежегодно до 2031 года

Мосгордума приняла внесенный мэром Сергеем Собяниным законопроект о постепенном повышении ставок транспортного налога начиная с 2025 года. «Ставки не пересматривались более десяти лет, за этот срок накопленная инфляция превысила 100%»,— обосновали вчера такую необходимость в департаменте экономической политики Москвы.

Из текста документа (он был принят вчера в общем пакете поправок к бюджетному законодательству города, подробнее см. стр. 3) следует, что самое существенное повышение тарифов ждет владельцев автомобилей с двигателями мощностью менее 100 л. с. (включительно). Сегодня налог для них составляет 12 руб. за 1 л. с. В 2025–2027 годах он будет повышаться по рублю за лошадиную силу в год, начиная с 2028 года — по 2 руб. в год. 2031 году он будет равен 25 руб., увеличившись вдвое по сравнению с действующими значениями. В эту категорию попадают, например, владельцы 90-сильных Lada Granta, которые сейчас платят налог 1 тыс. руб., а в 2031 году будут платить 2,25 тыс. руб.

Для авто мощностью 100–125 л. с. ставка вырастет с 25 до 35 руб. за каждую лошадиную силу в 2025–2028 годах. Таким образом, для владельца 122-сильной Lada Vesta налог повысится с 3 тыс. до 4,2 тыс. руб. Для машин мощностью 150–175 л. с. ставка повышается с 45 до 50 руб. за силу в 2025 году, мощностью 200–225 л. с.— с 65 до 75 руб. за силу в 2025–2026 годах. Для остальных категорий автомобилей ставка не поменяется. Все льготы сохранены.

Уведомления на уплату транспортного налога за 2025 год придут гражданам в 2026 году, налог нужно будет заплатить до 1 декабря 2026 года, отметили в мэрии Москвы.

Иван Буранов