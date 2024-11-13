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Коммерсантъ FM
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В Москве будут повышать транспортный налог ежегодно до 2031 года

Мосгордума приняла внесенный мэром Сергеем Собяниным законопроект о постепенном повышении ставок транспортного налога начиная с 2025 года. «Ставки не пересматривались более десяти лет, за этот срок накопленная инфляция превысила 100%»,— обосновали вчера такую необходимость в департаменте экономической политики Москвы.

Из текста документа (он был принят вчера в общем пакете поправок к бюджетному законодательству города, подробнее см. стр. 3) следует, что самое существенное повышение тарифов ждет владельцев автомобилей с двигателями мощностью менее 100 л. с. (включительно). Сегодня налог для них составляет 12 руб. за 1 л. с. В 2025–2027 годах он будет повышаться по рублю за лошадиную силу в год, начиная с 2028 года — по 2 руб. в год. 2031 году он будет равен 25 руб., увеличившись вдвое по сравнению с действующими значениями. В эту категорию попадают, например, владельцы 90-сильных Lada Granta, которые сейчас платят налог 1 тыс. руб., а в 2031 году будут платить 2,25 тыс. руб.

Для авто мощностью 100–125 л. с. ставка вырастет с 25 до 35 руб. за каждую лошадиную силу в 2025–2028 годах. Таким образом, для владельца 122-сильной Lada Vesta налог повысится с 3 тыс. до 4,2 тыс. руб. Для машин мощностью 150–175 л. с. ставка повышается с 45 до 50 руб. за силу в 2025 году, мощностью 200–225 л. с.— с 65 до 75 руб. за силу в 2025–2026 годах. Для остальных категорий автомобилей ставка не поменяется. Все льготы сохранены.

Уведомления на уплату транспортного налога за 2025 год придут гражданам в 2026 году, налог нужно будет заплатить до 1 декабря 2026 года, отметили в мэрии Москвы.

Иван Буранов

Как повысят ставки транспортного налога в Москве

Сейчас 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Легковые авто (руб.)*
До 100 л. с. 12 13 14 15 17 19 21 23 25
100–125 л. с. 25 28 31 34 35 35 35 35 35
125–150 л. с. 35 35 35 35 35 35 35 35 35
150–175 л. с. 45 50 50 50 50 50 50 50 50
175–200 л. с. 50 50 50 50 50 50 50 50 50
200–225 л. с. 65 72 75 75 75 75 75 75 75
225–250 л. с. 75 75 75 75 75 75 75 75 75
250 л. с. и выше 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Мотоциклы (руб.)*
До 20 л. с. 7 8 9 10 10 10 10 10 10
20–35 л. с. 15 17 19 20 21 22 23 24 25
выше 35 л. с. 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Данные: Мосгордума.

*Ставка налога за одну лошадиную силу мощности двигателя.

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