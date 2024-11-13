Борцы с коррупцией не устояли перед взяткой

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Таганрогу Виталий Шмыков и следователь по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антон Васильченко попали под следствие по подозрению в получении взятки. По предварительным данным, они получили 3,5 млн руб. от предпринимателя, в отношении которого шли проверки на предмет продажи контрафактного алкоголя и табака. Показания против Виталия Шмыкова и Антона Васильченко мог дать арестованный ранее по подозрению в мошенничестве руководитель таганрогского отдела СКР Руслан Багмут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Таганроге задержаны начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Виталий Шмыков и следователь по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антон Васильченко, сообщил «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах.

«У подозреваемых провели обыски. После этого их доставили в Москву. Избирать меру пресечения будет, скорее всего, Басманный районный суд»,— уточнил он. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы не смогли подтвердить эту информацию.

По данным источника «Ъ-Юг», Виталия Шмыкова и Антона Васильченко подозревают в получении взятки.

«В 2023 году они совместно с руководителем следственного отдела по Таганрогу следственного комитета России (СКР) Русланом Багмутом получили 3,5 млн руб. от предпринимателя за прекращение проверки и оперативно-розыскных мероприятий по факту продажи контрафактного алкоголя и сигарет»,— рассказал собеседник.

Дело было возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Ростовской области. Расследованием занимается центральный аппарат следственного комитета России.

Показания против Виталия Шмыкова и Антона Васильченко мог дать руководитель следственного отдела по Таганрогу следственного комитета России (СКР), полковник юстиции Руслан Багмут. В сентябре он был арестован по подозрению в мошенничестве.

Согласно версии следствия, в марте 2023 года предприниматель Борис Ляпусов договорился с Русланом Багмутом, что последний передаст некоему сотруднику правоохранительных органов Ростовской области 2 млн руб. за общее покровительство деятельности предпринимателя. В частности, господин Ляпусов рассчитывал избежать проблем при строительстве в Комсомольском переулке жилого многоквартирного дома, говорится в материалах дела. 24 марта 2023 года Руслан Багмут лично получил деньги от Бориса Ляпусова.

Таким образом, эпизод с участием Виталия Шмыкова и Антона Васильченко стал уже вторым в уголовном деле Руслана Багмута.

В пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области и ГУ МВД России по региону не ответили на вопросы о задержании сотрудников ведомств.

Кристина Федичкина