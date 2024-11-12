Деньги на выбросы

В Баку в понедельник стартовала климатическая конференция ООН 2024 года (COP29). В повестке ее почти двухнедельной работы — согласование нового размера глобального климатического финансирования, представление обновленных целей стран по снижению выбросов углекислого газа, продолжение разработки правил реализации международных климатических проектов. Российская делегация, заметно расширившаяся по сравнению с двумя предыдущими годами, на СОР29, судя по всему, будет продвигать и новые форматы климатического сотрудничества (в том числе — создание общих углеродных рынков со странами БРИКС), критиковать санкционные и иные увязанные с «зеленой» повесткой запретительные меры в торговле, а также отстаивать принцип технологической нейтральности — когда страны сами решают, как сокращать или поглощать выбросы и какие технологии считать низкоуглеродными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer, Reuters Фото: Murad Sezer, Reuters

У открывшейся в понедельник в Баку очередной климатической конференции ООН (11–22 ноября) целый ряд особенностей. Во-первых, она вновь проводится в стране, являющейся крупным экспортером ископаемого топлива (Азербайджан; предыдущие две конференции прошли в Дубае и Египте) и критикуемой за нарушения прав человека. Во-вторых, на фоне избрания Дональда Трампа (по сообщениям New York Times, его команда уже подготовила ряд указов в области защиты окружающей среды и климата, в том числе о повторном выходе США из Парижского климатического соглашения — первый состоялся в 2020 году, но уже в 2021-м эта страна вернулась в договор), распада правительственной коалиции в Германии и военных конфликтов в мире на COP29 приедет относительно небольшое число глав государств (из стран G20 — только лидеры Великобритании, Италии, Турции и Саудовской Аравии).

Тем не менее конференция ООН остается главным мероприятием года в климатическом переговорном процессе. Как заявил на ее открытии исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил, в Баку должна быть согласована новая глобальная цель по климатическому финансированию (речь, поясним, идет о частных и государственных средствах на борьбу с последствиями изменения климата и на адаптацию к ним).

Именно нахождение консенсуса по новой цели климатического финансирования можно назвать главной задачей СОР29.

Поясним, что еще в 2009 году страны утвердили общий ежегодный объем климатического финансирования в $100 млрд на период до 2030 года и сейчас стоит задача обновить этот «норматив». Страны Глобального Юга, а также ряд экспертов и экоактивистов предлагают цифру уже в $1 трлн в год. Тема климатического финансирования и без точной цифры вызывает много споров: например, что считается таковым — только гранты и займы или также и частное финансирование. Спорят и о том, кто должен платить в климатические фонды — только ли страны Глобального Севера или также и быстроразвивающиеся государства Глобального Юга (например, Китай или государства Персидского залива).

Отметим, что и само открытие СОР29 не обошлось без споров. Из-за затянувшегося согласования повестки конференции, открывающее ее пленарное заседание началось в понедельник лишь в 20 часов по местному времени — практически весь первый день делегаты пытались урегулировать возникшие противоречия. Часть стран Глобального Юга (Китай, Индия, группа африканских государств) настаивали на приоритете вопросов климатического финансирования, а большинство представителей Глобального Севера (Великобритания, США, ЕС), а также островных государств, наиболее уязвимых к изменению климата, заявляли о важности обсуждения темы постепенного ухода от ископаемого топлива. В результате страны сошлись на компромиссной формулировке. Другим конфликтным вопросом стало желание ряда быстро развивающихся стран, прежде всего тех же Китая и Индии, внести в повестку обсуждение связанных с изменением климата «ограничительных для торговли односторонних мер» — за этой формулировкой, поясним, скрывается критика планов Евросоюза ввести трансграничное углеродное регулирование. Это предложение в итоге в повестку СОР29 включено не было.

Одна из целей COP29 и климатического переговорного процесса ООН в целом — мотивировать страны к снижению выбросов углекислого газа.

По данным вышедшего накануне конференции «Доклада о разрыве в уровне выбросов», выпускаемого Программой ООН по окружающей среде, для сдерживания роста глобальной температуры в пределах 1,5°С от доиндустриального уровня 1850–1900 годов (цель Парижского соглашения — прибавка не более 2°С и стремление к 1,5°С) необходимо снизить глобальные выбросы на 42% к 2030 году от нынешних показателей. Пока же мир находится на траектории повышения температуры на 2,6–3,1°С. Предполагается, что до следующей конференции ООН (состоится через год в Бразилии) страны должны представить обновленные цели по снижению выбросов. Пока из крупных эмитентов это сделала только сама Бразилия (59–67% от уровня 2005 года к 2035 году, предыдущая цель — 39–50%).

Многочисленная российская делегация (анонсировано, что в ее составе будут 48 человек, включая трех министров: экономического развития Максима Решетникова, природных ресурсов и экологии Александра Козлова, науки и высшего образования Валерия Фалькова) остается в стороне от основного конфликта между странами Глобального Севера и Юга по вопросам климатического финансирования (РФ не является ни получателем средств, ни обязательным донором и лишь изредка вносит добровольные взносы в климатические фонды). Ключевые вопросы для РФ — продолжение международного сотрудничества в области климата, в том числе в условиях продолжающейся военной операции и санкций, отмена любых «зеленых» барьеров или санкций, затрагивающих «зеленые» технологии. Кроме того, РФ выступает за принцип технологической нейтральности (страны сами решают, как сокращать или поглощать выбросы и какие технологии считать низкоуглеродными). Анонсировано также стремление к сотрудничеству в рамках БРИКС (в том числе по вопросам единого углеродного рынка и природно-климатических проектов) и в целом развитие кооперации по темам климата со странами Глобального Юга.

В этом году на COP29 вновь работает российский павильон, где каждый день будут проходить тематические мероприятия, в том числе с участием бизнеса. В среду на конференции выступит премьер-министр Михаил Мишустин, который прибудет в Баку с однодневным визитом.

Ангелина Давыдова