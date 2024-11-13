Вкладчикам «Югры» приговор не понравился

Мосгорсуд (МГС) оставил в силе приговор, вынесенный бывшим владельцу ПАО «Банк "Югра"» Алексею Хотину и троим топ-менеджерам этого кредитного учреждения. Ранее они получили от шести до девяти лет колонии за хищение более 23 млрд руб. из средств банка. Не признавшие вину осужденные надеялись если не на оправдание, то хотя бы на существенное смягчение сроков наказания, но все, чего они добились,— МГС по более мягкой формуле засчитал в срок содержания под стражей время, проведенное фигурантами под запретом определенных действий. Отметим, что Алексей Хотин, у которого по иску Генпрокуратуры ранее также были конфискованы его активы, намерен отправиться на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексею Хотину и его защите не удалось убедить Мосгорсуд в несправедливости вынесенного банкиру приговора

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексею Хотину и его защите не удалось убедить Мосгорсуд в несправедливости вынесенного банкиру приговора

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Под уголовное преследование Алексей Хотин и бывшие топ-менеджеры «Югры» попали в 2019 году, когда Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Приговор бывшим владельцу кредитного учреждения, президенту банка Алексею Нефедову, председателю правления Дмитрию Шиляеву и главе столичного офиса Нине Черновой Замоскворецкий суд Москвы вынес 3 марта этого года. Тогда суд признал фигурантов виновными в том, что с 2014 по 2017 год они выдали аффилированным с Алексеем Хотиным фирмам «Капстрой», «Восток» и «Мултановское» заведомо невозвратные кредиты на сумму 23,6 млрд руб. При этом представленное в обеспечение займов имущество было выведено из-под залога.

Больше всех — девять лет — получил Алексей Хотин, остальные — от шести до восьми с половиной лет. Все четверо вины так и не признали.

В апелляционной инстанции осужденные Хотин, Нефедов и Шиляев требовали в основном либо оправдания, либо направления дела на новое рассмотрение, а Нина Чернова больше просила о смягчении приговора. Кроме того, защита и осужденные требовали зачета в срок содержания под стражей времени, проведенного ими под запретом определенных действий, в выгодной осужденным пропорции. Это позволило бы хоть и ненамного сократить общий срок наказания. При этом адвокаты настаивали, что постановления Верховного суда позволяют приравнять «запрет» к домашнему аресту с правом на прогулки, а тот засчитывается как 0,75 от дня, проведенного под стражей. В приговоре же было указано, что два дня «запрета» приравнены к дню «стражи».

Настаивая на отмене приговора и оправдании своих подзащитных, адвокаты говорили, что кредитные договоры с компаниями «Капстрой», «Восток» и «Мултановское» были абсолютно законными.

Более того, представители ЦБ, контролировавшие деятельность кредитного комитета «Югры» и присутствовавшие на его заседаниях, по словам адвокатов, якобы не нашли в этих займах никаких нарушений. Да и сами фирмы-заемщики, по уверению защиты, ссылавшейся на показания свидетелей, не были аффилированы с Алексеем Хотиным.

Кроме того, указывала защита, суд первой инстанции при вынесении приговора не учел добровольное погашение подсудимыми ущерба, потому что 17,5 млрд руб., перечисленные на счет потерпевшей стороны — АСВ (еще 6 млрд были погашены во время следствия), были сразу арестованы по ходатайству юристов «Юрэнергоконсалта», представлявших само агентство. В результате АСВ не могло распорядится деньгами в интересах вкладчиков и клиентов «Югры». Такое развитие событий адвокаты осужденных объясняли стремлением юристов получить 10% от указанной суммы, но такое возможно лишь при взыскании средств, а не при добровольном погашении задолженности. АСВ, к слову, как сообщал “Ъ”, также подало жалобу на приговор, требуя взыскания денег.

В итоге Мосгорсуд оставил приговор практически неизменным, согласившись лишь засчитать в срок содержания под стражей и, соответственно, пребывания в колонии время, проведенное фигурантами под запретом определенных действий, по формуле, предложенной защитой. Адвокаты с ходу затруднились сказать, насколько это приблизит освобождение их подзащитных. Впрочем, Алексей Хотин, который, по некоторым данным, является офицером запаса, еще в начале процесса заявил, что намерен отправиться на СВО.

Решение Мосгорсуда не устроило не только авторов жалоб, но и представителя вкладчиков Елену Наумову. Она заявила “Ъ”, что «возмущена решением апелляционной инстанции». «Суд не только не снял арест с добровольно перечисленных ГК АСВ средств в счет возмещения ущерба на 17,5 млрд руб., которые вкладчики ждут с 2017 года после отзыва лицензии у ПАО "Банк «Югра»",— заявила госпожа Наумова,— но и согласился с выплатой юристам из "Юрэнергоконсалта" 400 млн руб. за работу по их взысканию, которые будут взяты из конкурсной массы».

По ее словам, из-за ареста средств «13 тыс. граждан до сих пор находятся в процессе ожидания на сумму 5 млрд руб.».

Представители АСВ и адвокаты осужденных уже заявили, что будут обжаловать решение Мосгорсуда в вышестоящих инстанциях.

Отметим, что в мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Алексея Хотина 192 млрд руб. в пользу государства в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты налога на добычу полезных ископаемых ГК «Русь-Ойл». Суд также постановил обратить в доход государства 100% акций и долей в структурах «Русь-Ойла». Позже по иску Федеральной службы судебных приставов были конфискованы торговый центр и отель господина Хотина.

Алексей Соковнин