Алексей Хотин решил отвоевать свободу

Оправдательного приговора или хотя бы смягчения уже назначенного наказания требовали в Мосгорсуде (МГС) бывшие владелец ПАО «Банк "Югра"» Алексей Хотин, президент кредитного учреждения Алексей Нефедов, председатель правления Дмитрий Шиляев и директор столичного филиала банка Нина Чернова. Они получили от шести до девяти лет колонии по делу о хищении из средств кредитного учреждения 23,6 млрд руб. путем выдачи невозвратных кредитов. Осужденные настаивают, что суд первой инстанции допустил множество нарушений при вынесении решения, да и сам процесс должен был пройти в другом месте. При этом Алексей Хотин сообщил о намерении отправиться на СВО и попросил суд ему в этом посодействовать. Банкиру было рекомендовано действовать через администрацию СИЗО, а оглашение решения по жалобам назначено на 13 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Хотин считает, что заслуживает оправдания или хотя бы смягчения наказания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Хотин считает, что заслуживает оправдания или хотя бы смягчения наказания

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заседание апелляционной инстанции Мосгорсуда началось с обращения к тройке судей Алексея Хотина. Экс-банкир сообщил, что собирается отправиться на СВО, так как действующее законодательство ему это позволяет, и попросил суд ему посодействовать. «Если я обращусь к администрации СИЗО, она обратится в военкомат, а там потребуют проведения медкомиссии,— пояснил осужденный.— Чтобы сэкономить время, прошу принять решение о проведении медкомиссии и направить его руководству СИЗО».

Однако понимания у апелляционной коллегии Алексей Хотин не нашел: суд ему порекомендовал все-таки следовать установленному порядку и обратиться к администрации следственного изолятора.

Когда же перешли к рассмотрению жалоб, то выяснилось, что осужденные, которые при рассмотрении их дела в суде первой инстанции вину не признавали, просят либо вынести им оправдательный приговор, либо, если МГС посчитает это невозможным, вернуть дело на новое рассмотрение, либо существенно снизить сроки наказания.

Как рассказывал “Ъ”, приговор бывшим владельцу и топ-менеджерам банка «Югра» был вынесен Замоскворецким судом столицы в марте этого года. Суд согласился с версией гособвинения о том, что фигуранты совершили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), с 2014 по 2017 год выдав заведомо невозвратные кредиты на 23,6 млрд руб. компаниям «Капстрой», «Восток» и «Мултановское», подконтрольным господину Хотину. Полученными средствами сообщники, говорится в материалах дела, распорядились «по своему усмотрению». А представленное в обеспечение займов имущество и поручительства были выведены из-под залогов. В результате Алексей Хотин получил девять лет колонии, остальные — от шести до восьми с половиной лет. Суд удовлетворил иск потерпевшей стороны — АСВ — на 17 млрд руб. (еще 6 млрд руб. фигуранты погасили во время следствия).

В МГС осужденные и их адвокаты настаивали, что при рассмотрении их дела в первую очередь была нарушена территориальная подсудность: процесс проходил в Замоскворецком суде, поскольку на подведомственной ему территории были совершены, по версии следствия, отдельные эпизоды хищений, однако сам московский филиал банка, в котором якобы действовала преступная группа, находится на территории, подконтрольной Басманному суду.

Кроме того, отмечали авторы жалоб, само уголовное дело было возбуждено незаконно: это должно было быть сделано по заявлению потерпевшей стороны, а основанием для расследования стали материалы, собранные правоохранительными органами. В суде первой инстанции, отмечалось в жалобах, нарушалось право подсудимых на защиту: адвокатам не давали в полном объеме представить их доказательства, были допущены и другие нарушения УПК.

Также авторы жалоб подчеркнули, что у суда первой инстанции были все основания вынести куда более мягкое наказание.

В частности, вмененная фигурантам в вину сумма ущерба была погашена, поскольку заявленные в иске АСВ 17 млрд руб. были перечислены на счет агентства еще до приговора, и поэтому суд должен был назначить сроки, как считают осужденные и их адвокаты, не более двух третей от максимально возможного (он составляет по ст. 160 десять лет), а между тем тот же Алексей Хотин получил девять лет.

В жалобах также был сделан упор на то, что при определении сроков наказания суд первой инстанции неправильно пересчитал дни, проведенные фигурантами под запретом определенных действий. Наконец, защита настаивала, что указанной в деле преступной группы (ее наличие является отягчающим обстоятельством) на самом деле не было — был «трудовой коллектив».

Прокурор Надежда Тихонова просила жалобы отклонить. Она сказала, что все доводы защиты и осужденных уже звучали в суде первой инстанции, и тот им дал соответствующую мотивированную оценку при вынесении приговора. «Была преступная группа в трудовом коллективе»,— высказала свою точку зрения прокурор на одно из заявлений оппонентов, добавив, что без организованной группы вывод из банка такой крупной суммы был бы невозможен.

Отметим, что с жалобой в суд обратился и представитель АСВ.

В ней говорилось, что суд первой инстанции, удовлетворив иск госкорпорации, при этом не наложил взыскание на сами средства, поэтому и распорядиться ими невозможно. Адвокаты осужденных на это возразили, что наложенный на деньги арест давно истек, поэтому АСВ может ими распоряжаться.

В последнем слове Нина Чернова сказала: «Мне 67 лет, здоровье подорвано, не могу общаться с внуками и семьей», попросив оправдательного приговора или его смягчения. А Алексей Хотин еще раз подчеркнул, что ущерб по делу погашен, а кроме того, в распоряжение Росимущества переходят фигурирующие в деле компании-заемщики, так что «будет даже переплата». Он также просил об оправдании, новом рассмотрении дела или хотя бы смягчении приговора, вновь подчеркнув, что твердо намерен отправиться на военную спецоперацию.

Алексей Соковнин