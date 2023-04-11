Банк «Югра» повторно направил иск на сумму свыше 180 млрд руб. к своему владельцу Алексею Хотину

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица банка «Югра», признанного банкротом в 2018 году, подало иск к владельцу кредитной организации Алексею Хотину на сумму свыше 180 млрд руб. Это следует из картотеки московских судов.

Иск подан также к некоторым другим структурам, с которыми может быть связан Алексей Хотин: к Новой Печорской энергетической компании, компаниям «Скважины Сургута», «Юкатекс Югра». Заседание по этому делу пройдет 30 мая в Замоскворецком суде Москвы.

Это уже второй иск банка к Алексею Хотину. Первый был подан 25 апреля 2022 года, его также рассматривал Замоскворецкий суд, который прекратил производство по этому делу 29 июня. 14 июня апелляция Мосгорсуда оставила это решение без изменений. Позднее в октябре кассационный суд направил дело на новое разбирательство.

Следствие утверждает, что Алексей Хотин в 2014 году создал и возглавил группу, которая состояла из лиц, назначенных им же на руководящие должности в «Югре». Генпрокуратура считает, что с 2014 по 2017 год группа похитила средства банка в размере 23,6 млрд руб., выдавая заведомо невозвратные кредиты подконтрольным Алексею Хотину компаниям «Капстрой», «Восток», «Мултановское».

Алексей Хотин находится под домашним арестом с 2019 года. Ему и другим фигурантам дела предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Речь может идти более чем о 200 млрд руб. Сам Алексей Хотин и другие фигуранты своей вины не признают.

Центробанк лишил «Югру» лицензии в 2017 году. Регулятор утверждал, что «Югра» размещала привлеченные от населения средства в «активы неудовлетворительного качества», а проведенная проверка выявила полную утрату банком своего капитала. В 2018 году Арбитражный суд Москвы признал «Югру» банкротом.

Лусине Баласян