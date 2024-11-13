Прибыль Tencent выросла в третьем квартале на 47%

Tencent Holdings отчиталась за третий квартал года лучше прогнозов благодаря уверенному росту игрового сегмента. Так, чистая прибыль компании выросла на 47% по сравнению с прошлым годом и составила 53,23 млрд юаней ($7,6 млрд). Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали, что этот показатель составит 46,18 млрд юаней ($6,3 млрд).

Выручка крупнейшей компании Китая по рыночной капитализации выросла за отчетный период на 8%, до 167,19 млрд юаней ($23,9 млрд), что чуть ниже консенсус-прогноза от LSEG. При этом только игровое подразделение принесло компании 82,7 млрд юаней ($11,3 млрд). А вот темпы роста рекламного сегмента и финтех-услуг замедлились. Маркетинговая выручка увеличилась на 17% против 19%, зафиксированных во втором квартале, а продажи финтех-услуг выросли всего на 2%. Кроме того, Tencent отметила, что получает значительную выгоду от внедрения решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) в свои продукты. Однако конкретных цифр, описывающих влияние ИИ на финансовые показатели, компания не привела.

Кирилл Сарханянц