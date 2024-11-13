Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прибыль Tencent выросла в третьем квартале на 47%

Tencent Holdings отчиталась за третий квартал года лучше прогнозов благодаря уверенному росту игрового сегмента. Так, чистая прибыль компании выросла на 47% по сравнению с прошлым годом и составила 53,23 млрд юаней ($7,6 млрд). Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали, что этот показатель составит 46,18 млрд юаней ($6,3 млрд).

Выручка крупнейшей компании Китая по рыночной капитализации выросла за отчетный период на 8%, до 167,19 млрд юаней ($23,9 млрд), что чуть ниже консенсус-прогноза от LSEG. При этом только игровое подразделение принесло компании 82,7 млрд юаней ($11,3 млрд). А вот темпы роста рекламного сегмента и финтех-услуг замедлились. Маркетинговая выручка увеличилась на 17% против 19%, зафиксированных во втором квартале, а продажи финтех-услуг выросли всего на 2%. Кроме того, Tencent отметила, что получает значительную выгоду от внедрения решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) в свои продукты. Однако конкретных цифр, описывающих влияние ИИ на финансовые показатели, компания не привела.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...