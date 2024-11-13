Турин разжился тай-брейком

В четвертый день Nitto ATP Finals, продолжающегося в Турине итогового состязания Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,25 млн, Андрей Рублев во втором туре в двух партиях уступил экс первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. За тем, как россиянин взял 19 очков подряд на своей подаче, но затем все-таки уступил первый тай-брейк нынешнего турнира, наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Второй раз подряд встретившись в Турине с Карлосом Алькарасом (слева) на групповом этапе Nitto ATP Finals, Андрей Рублев снова потерпел поражение

Фото: Clive Brunskill / Getty Images Второй раз подряд встретившись в Турине с Карлосом Алькарасом (слева) на групповом этапе Nitto ATP Finals, Андрей Рублев снова потерпел поражение

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Сенсационно проиграв в понедельник норвежцу Касперу Рууду, один из номинальных фаворитов итогового турнира Карлос Алькарас на следующий день устроил себе выходной. Вирус, который испанец подхватил еще на прошлой неделе, вынудил его отказаться от запланированной тренировки. В похожую ситуацию год назад в Турине попал Андрей Рублев, простудившийся перед самым стартом и проигравший все три матча в группе, в том числе Алькарасу. В пресс-центре Inalpi Arena пошли разговоры о том, что ради подготовки к финальной части Кубка Дэвиса, которая пройдет на следующей неделе в Малаге, действующий чемпион Roland Garros и Wimbledon даже может сняться с турнира и улететь на родину, но в среду утром он вышел на полноценную разминку. Именно тогда стало окончательно ясно, что рассчитывать на встречу с болгарином Григором Димитровым, который находится в Турине в качестве первого запасного, Рублеву не стоит.

Характерной чертой трех первых дней нынешнего турнира стала сюжетная пресность всех шести сыгранных матчей. Все они состояли из двух сетов, завершавшихся с разницей минимум в два гейма.

В седьмой встрече до третьей партии дело тоже не дошло, но по крайней мере Турин разжился первым тай-брейком, который порадовал любителей острых теннисных ощущений. А один из розыгрышей, который Алькарас в своем фирменном стиле вытащил из полной безнадеги с помощью искуснейших оборонительных резаных ударов, и вовсе вышел шедевральным.

Сначала Рублев ни в чем не уступал Алькарасу. Однако по ходу первой партии испанец, который резво бегал из угла в угол, даже испытывая некоторые проблемы с дыханием из-за насморка, стал брать свою подачу все легче.

Россиянин же попал в тиски обратной тенденции. В пятом гейме Рублеву пришлось отыгрывать два брейк-пойнта, а в седьмом гейме, сделав при счете 40:30 двойную ошибку, он отдал следующее очко неточным ударом справа из середины корта, после чего на несколько минут полностью расклеился, подарив Алькарасу четыре гейма подряд.

Парадокс момента состоял в том, что этот ужасный для себя отрезок россиянин во многом провалил, допуская брак при выполнении коронного удара справа, без которого Рублев из элитного мастера превращается в обычного игрока.

Четыре подряд эйса Алькараса на старте второй партии усугубили ситуацию, тем не менее Рублев нашел в себе силы собраться. С конца четвертого гейма до четвертого розыгрыша на тай-брейке он выдал на своей подаче впечатляющую серию из 19 выигранных подряд очков.

Тай-брейк получился очень интересным. Уступая 3:5 после великолепного розыгрыша, завершившегося в пользу соперника, Рублев довел дело до своего первого сетбола, который испанец спас на своей подаче. Второй рублевский сетбол, при счете 8:7, Алькарас тоже отразил. А на втором матчболе испанца Рублев решил не горячиться, ввел мяч в игру первой подачей чуть слабее, чем обычно, и получил в ответ неотразимый прием. В итоге — 6:3, 7:6 (10:8) за 1 час 36 минут. Спустя полгода после мадридского «мастерса», на котором простуженный Рублев в четвертьфинале переиграл здорового Алькараса, вышло наоборот.

После игры корреспондент “Ъ” поинтересовался у Рублева, чувствовал ли он, что на тай-брейке был очень близок перелом. «Да. А еще в пятом гейме второй партии был момент, когда Алькарас имел на своей подаче 15:30, я угадал, что будет укороченный удар, догнал мяч, но допустил легкую ошибку при ударе слева. В девяти случаях из десяти я такие удары попадаю»,— вспоминал один из упущенных шансов россиянин.

Во время пресс-конференции Рублев уже знал, что его дальнейшие перспективы зависят от исхода второго матча среды — между Александром Зверевым из Германии и норвежцем Каспером Руудом, которые после первого тура имели по одной победе и выясняли отношения поздно вечером по московскому времени, 13 ноября. Теоретические шансы на выход в полуфинал россиянин, которому в пятницу предстоит играть с Руудом, сохранял лишь в случае победы немецкого теннисиста в двух партиях, причем желательно как можно более крупной.